Black Ops 7 szykuje grunt pod pierwszy sezon. Nowe mapy, bronie i poprawki zabezpieczeń

Mikołaj Berlik
2025/12/04 11:00
Twórcy opublikowali kompletny zestaw zmian, które trafią do gry wraz ze startem Sezonu 1.

Sezon 1 w Call of Duty: Black Ops 7 zbliża się wielkimi krokami, a twórcy opublikowali kompletny zestaw poprawek obejmujący balans, nowe elementy rozgrywki i długo wyczekiwane korekty systemu antycheat. Gra rozwija się powoli od premiery w listopadzie, a część zgłoszeń społeczności doczekała się wreszcie reakcji.

Call of Duty: Black Ops 7

Call of Duty: Black Ops 7 – co zmienia aktualizacja przed Sezonem 1

Najważniejsze usprawnienia dotyczą Ricochet Anti-Cheat. Od startu sezonu Warzone będzie wymagać TPM 2.0 i Secure Boot, a system otrzymał wzmocnione wykrywanie nienaturalnego progresu. Dodatkowo poprawiono działanie penetracji pocisków, która według graczy działała nierówno od premiery.

Aktualizacja przynosi także nowe mapy do Zombies i Multiplayer, które będą dodawane stopniowo. Wprowadzono zestaw nowych wyzwań umożliwiających zdobycie broni takich jak NX Ravager czy Ballistic Knife, a także poprawiono błędy związane z kartami wyzwań, wyświetlaniem progresu kamuflaży oraz działaniem interfejsu. Gracze, którzy zweryfikują adres e-mail, otrzymają zestaw bonusowych nagród, w tym uniwersalny kamuflaż oraz pakiet czasowych tokenów XP.

WITAMY W SEZONIE 01

Największy sezon 01 w historii rozpocznie się 4 grudnia, oferując ogromną różnorodność map, trybów, zawartości wyposażenia i nie tylko, w tym cztery mapy do trybu wieloosobowego oraz nową mapę Astra Malorum Zombies dostępną od pierwszego dnia.

Na oficjalnej stronie Call of Duty: Black Ops 7 udostępniono pełne, szczegółowe patch notes z dokładniejszym opisem poprawek balansu i zmian w rozgrywce.

Źródło:https://insider-gaming.com/call-of-duty-black-ops-7-season-1-patch-notes-2025/

Tagi:

News
Activision Blizzard
Activision
Treyarch
Xbox Series S
Xbox Series X
PlayStation 5
PC
Call of Duty: Black Ops 7
Call of Duty: Black Ops
Call of Duty
