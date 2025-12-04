Black Ops 7 szykuje grunt pod pierwszy sezon. Nowe mapy, bronie i poprawki zabezpieczeń

Twórcy opublikowali kompletny zestaw zmian, które trafią do gry wraz ze startem Sezonu 1.

Sezon 1 w Call of Duty: Black Ops 7 zbliża się wielkimi krokami, a twórcy opublikowali kompletny zestaw poprawek obejmujący balans, nowe elementy rozgrywki i długo wyczekiwane korekty systemu antycheat. Gra rozwija się powoli od premiery w listopadzie, a część zgłoszeń społeczności doczekała się wreszcie reakcji.

Call of Duty: Black Ops 7 – co zmienia aktualizacja przed Sezonem 1

Najważniejsze usprawnienia dotyczą Ricochet Anti-Cheat. Od startu sezonu Warzone będzie wymagać TPM 2.0 i Secure Boot, a system otrzymał wzmocnione wykrywanie nienaturalnego progresu. Dodatkowo poprawiono działanie penetracji pocisków, która według graczy działała nierówno od premiery.