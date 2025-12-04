Black Ops 7 szykuje grunt pod pierwszy sezon. Nowe mapy, bronie i poprawki zabezpieczeń

Twórcy opublikowali kompletny zestaw zmian, które trafią do gry wraz ze startem Sezonu 1.
Sezon 1 w Call of Duty: Black Ops 7 zbliża się wielkimi krokami, a twórcy opublikowali kompletny zestaw poprawek obejmujący balans, nowe elementy rozgrywki i długo wyczekiwane korekty systemu antycheat. Gra rozwija się powoli od premiery w listopadzie, a część zgłoszeń społeczności doczekała się wreszcie reakcji.
Call of Duty: Black Ops 7– co zmienia aktualizacja przed Sezonem 1
Najważniejsze usprawnienia dotyczą Ricochet Anti-Cheat. Od startu sezonu Warzone będzie wymagać TPM 2.0 i Secure Boot, a system otrzymał wzmocnione wykrywanie nienaturalnego progresu. Dodatkowo poprawiono działanie penetracji pocisków, która według graczy działała nierówno od premiery.
Aktualizacja przynosi także nowe mapy do Zombies i Multiplayer, które będą dodawane stopniowo. Wprowadzono zestaw nowych wyzwań umożliwiających zdobycie broni takich jak NX Ravager czy Ballistic Knife, a także poprawiono błędy związane z kartami wyzwań, wyświetlaniem progresu kamuflaży oraz działaniem interfejsu. Gracze, którzy zweryfikują adres e-mail, otrzymają zestaw bonusowych nagród, w tym uniwersalny kamuflaż oraz pakiet czasowych tokenów XP.
WITAMY W SEZONIE 01
Największy sezon 01 w historii rozpocznie się 4 grudnia, oferując ogromną różnorodność map, trybów, zawartości wyposażenia i nie tylko, w tym cztery mapy do trybu wieloosobowego oraz nową mapę Astra Malorum Zombies dostępną od pierwszego dnia.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!