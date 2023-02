Wild Hearts na nowym trailerze. Twórcy przybliżają fabułę

Do premiery Wild Hearts pozostało już naprawdę niewiele czasu. Ekipa z Koei Tecmo oddała w ręce graczy najnowszy trailer. Tym razem twórcy skupili się na prezentacji fabuły. Poznajcie opowieść, która będzie stała za Waszymi poczynaniami.

Fabuła w Wild Hearts

Witamy w Minato – tak zatytułowane zostało najnowsze wideo. W malowniczej wiosce poznamy sojuszników, którzy wesprą nas w łowach i pomogą chronić mieszkańców Azumy. Poznajcie Natsume, Ujishigego i innych ważnych dla opowieści bohaterów. Twórcy zapowiadają, że każda z postaci będzie kluczowa dla szansy przetrwania w walce z groźnymi kemono.



„Ujarzmij pradawną technologię, by polować na olbrzymie bestie. WILD HEARTS to wyjątkowa gra myśliwska, w której pradawna technologia daje ci szansę na zwycięstwo w starciu z wielkimi, spojonymi z siłami natury bestiami. Staw im czoło w pojedynkę lub ze znajomymi w trybie współpracy, który działa jak marzenie” – czytamy w opisie gry.



Na koniec przypomnijmy, że Wild Hearts zmierza na PC oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Gra ma zadebiutować na wymienionych platformach 17 lutego 2023 roku. Zainteresowanych zachęcamy również do zapoznania się z najciekawszymi artykułami dotyczącymi gry.