Wild Hearts na rozgrywce z PlayStation 5. Gameplay prezentuje kolejnego potwora

W zeszłym miesiącu poznaliśmy wymagania sprzętowe Wild Hearts na PC . Tymczasem Electronic Arts postanowiło przypomnieć graczom o nadchodzącej produkcji powstającej przy współpracy z firmą Koei Tecmo i studiem Omega Force. Do sieci trafił bowiem wczoraj kolejny materiał wideo prezentujący wspomniany tytuł. Gameplay pokazuje starcie z jednym z potworów, z którymi przyjdzie nam się zmierzyć podczas eksploracji Azumy.

Jej organy w tajemniczy sposób produkują ten wartościowy kruszec, sprężając powietrze we wnętrzu ciała. Jako rzadko spotykane stworzenie, które potrafi z niczego wytwarzać złoto, jest ono darzone wyjątkową czcią. Powszechnie uważa się też, że spotkanie z nim zapewni człowiekowi bogactwo – czytamy na oficjalnej stronie gry.

„Złota Zamieć” potrafi władać otaczającym ją wiatrem, a w trakcie walki zmienia kierunek swojego ruchu poprzez wydmuchiwanie powietrza z podłużnych otworów znajdujących się na jej ciele. Potężne ataki w zwarciu łączy z mocą wichury, przez co jest niebezpieczna zarówno na krótkim, jak i długim dystansie.



Na koniec przypomnijmy, że Wild Hearts zmierza na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Gra ma zadebiutować na wymienionych platformach 17 lutego 2023 roku. Zainteresowanych zachęcamy również do zapoznania się z epickimi zwiastunem zaprezentowanym podczas gali The Game Awards 2022.