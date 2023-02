Wild Hearts – szczegóły na temat wydajności

Premiera Wild Hearts zbliża się wielkimi krokami, dlatego mamy dla Was garstkę przydatnych informacji. Deweloperzy podzielili się szczegółami dotyczącymi wydajności.

Wild Hearts będzie posiadać dwa tryby

Wersja przeznaczona na najmocniejsze konsole będzie posiadać dwa tryby. W Performance Mode uruchomimy grę w 1080p, co pozwoli osiągnąć 60 klatek na sekundę. Quality Mode pozwoli na zabawę w 4K, jednak odbędzie się to kosztem wydajności, przez co możemy liczyć wyłącznie na 30 klatek. Nie zostało jasno powiedziane, jak sytuacja wyglądać będzie na konsoli Xbox Series S.



Jeśli chcecie dowiedzieć się nieco więcej na temat wymagań sprzętowych wersji na PC, to odsyłam Was tutaj.



Na koniec przypomnijmy, że Wild Hearts zmierza na PC oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Gra ma zadebiutować na wymienionych platformach 17 lutego 2023 roku. Zainteresowanych zachęcamy również do zapoznania się z najnowszym gameplayem.