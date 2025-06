Wielka transakcja na horyzoncie? Sony może szykować się do przejęcia WBD Streaming and Studios

Na rynku medialnym pojawiły się doniesienia, które mogą zwiastować jedną z większych transakcji w branży rozrywkowej ostatnich lat. Kilka tygodni temu Warner Bros. Discovery ogłosiło plan podziału na dwie odrębne jednostki do połowy 2026 roku. Pierwsza, WBD Global Networks, utrzyma fokus na tradycyjnych kanałach kablowych, sporcie, wiadomościach i rozrywce. Druga, WBD Streaming and Studios, ma wydzielić się jako samodzielny podmiot, obejmując takie kluczowe aktywa jak HBO, całą produkcję seriali i filmów, a także dział gier wideo Warner Bros. Discovery.

Sony rzekomo rozważa zakup WBD Streaming and Studios

Wielu analityków rynkowych wskazuje, że głównym motywem stojącym za tą strategią podziału jest potencjalna sprzedaż drugiej z wymienionych jednostek, uznawanej za znacznie bardziej dochodową i perspektywiczną. Zaledwie kilka dni po oficjalnym komunikacie Warner Bros. Discovery, serwis SEScoops zasugerował, że Sony aktywnie rozważa zakup WBD Streaming and Studios. Sony zyskałoby dostęp do jednych z największych i najbardziej rozpoznawalnych własności intelektualnych w całej branży rozrywkowej, w tym do uniwersum DC, Harry’ego Pottera i Gry o Tron.