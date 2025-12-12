Kultowa bajka Hanna-Barbera powróci dzięki Netflixowi? Platforma może przywrócić ulubieńców z dawnych lat

To byłby potencjał na hit.

Po latach nieudanych prób i porzuconych projektów jedna z najbardziej rozpoznawalnych animacji w historii telewizji może wreszcie powrócić. Flintstonowie, kultowa rodzina z Bedrock, mogą doczekać się powrotu, za który odpowiadałby Netflix. Flintstonowie – czy Netflix przywróci słynną serię? Platforma ogłosiła zakup Warner Bros., choć do sfinalizowania transakcji jeszcze daleka droga. Jeżeli ostatecznie dojdzie do podpisania umowy sprzedaży, Netflix zyska ogromny katalog seriali animowanych od Hanna-Barbera, w tym Flinstonów. Już dawno nie powstał żaden projekt z tymi bohaterami i czas najwyższy, aby widzowie powrócili do czasów prehistorycznych.

Kluczem do sukcesu dla nowej produkcji z serii może być komiksowa reinterpretacja przygotowana w 2016 roku przez DC Comics. Dwunastozeszytowa seria autorstwa Marka Russella i Steve’a Pugha udowodniła, że świat Freda i Wilmy wciąż potrafi mówić o aktualnych problemach. Zamiast prostych żartów pojawiły się tematy polityki, konsumpcjonizmu, kryzysów tożsamości, relacji rodzinnych oraz problemów, z którymi mierzą się weterani wojenni czy osoby wykluczone społecznie. Nowi Flintstonowie zachowali kamienną estetykę i znajome archetypy, ale wykorzystali je do opowiadania historii zaskakująco aktualnych. W Bedrock pojawiają się wybory, rywalizujące religie, redefinicja małżeństwa, a nawet wątek bezdzietności Barneya i Betty. Wszystko to podane w przystępnej formie, która balansuje między humorem a gorzką refleksją.

Warto przypomnieć, że wcześniejsze próby odświeżenia marki kończyły się fiaskiem. Animacja w duchu Family Guy nigdy nie wyszła poza etap planów, a serial Bedrock skupiony na dorosłej Pebbles utknął po pilocie. Tym razem różnica polega na tym, że materiał źródłowy już istnieje i został bardzo dobrze przyjęty przez krytyków, zdobywając nominacje do prestiżowych nagród Eisnera. Dla Netflixa byłaby to okazja, by stworzyć animację, która wywoła dyskusje, przyciągnie widzów wychowanych na klasycznych Flintstonach i jednocześnie zaoferuje coś więcej niż bezpieczną rozrywkę familijną. Zamiast kolejnego nostalgicznego powrotu moglibyśmy dostać serial, który z komentuje współczesny świat. Warto również zaznaczyć, że inna popularna seria animowana, czyli Jetsonowie, otrzyma zupełnie nową produkcję. Jeszcze w październiku Warner Bros. ogłosiło stworzenie aktorskiej ekranizacji przygód słynnej rodzinki z futurystycznej przyszłości.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.