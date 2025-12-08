Exclusive Sony wchodzi w nowy etap. Czy Saros pojawi się na The Game Awards?

Gra Saros pojawiła się w bazach ratingowych w dwóch wersjach, co sugeruje zbliżającą się przedsprzedaż i możliwą prezentację na The Game Awards 2025.

Saros został właśnie oceniony przez tajwańską agencję ratingową w dwóch wersjach – standardowej i Digital Deluxe. To zwykle znak, że wydawca przygotowuje się do przedsprzedaży, co sprawia, że nowe materiały z gry są niemal pewne. W sieci natychmiast pojawiły się spekulacje, że tytuł może zostać pokazany podczas najbliższej gali The Game Awards.

Saros – exclusive PS5 pojawi się na TGA 2025

Wśród graczy trwa dyskusja, czy tajemnicza statua krążąca od kilku dni w mediach społecznościowych może mieć związek z Saros. Część komentujących jest sceptyczna, wskazując, że gra jest już zapowiedziana i ma ustaloną datę premiery – marzec 2026 r. Niektórzy jednak sugerują, że figurka może odnosić się do stylistyki świata gry lub jej postaci. Pojawiają się też alternatywne teorie o powiązaniu z deweloperami Baldur’s Gate 3 lub zupełnie nowymi markami.