Exclusive Sony wchodzi w nowy etap. Czy Saros pojawi się na The Game Awards?

Saros został właśnie oceniony przez tajwańską agencję ratingową w dwóch wersjach – standardowej i Digital Deluxe. To zwykle znak, że wydawca przygotowuje się do przedsprzedaży, co sprawia, że nowe materiały z gry są niemal pewne. W sieci natychmiast pojawiły się spekulacje, że tytuł może zostać pokazany podczas najbliższej gali The Game Awards.
Saros – exclusive PS5 pojawi się na TGA 2025
Wśród graczy trwa dyskusja, czy tajemnicza statua krążąca od kilku dni w mediach społecznościowych może mieć związek z Saros. Część komentujących jest sceptyczna, wskazując, że gra jest już zapowiedziana i ma ustaloną datę premiery – marzec 2026 r. Niektórzy jednak sugerują, że figurka może odnosić się do stylistyki świata gry lub jej postaci. Pojawiają się też alternatywne teorie o powiązaniu z deweloperami Baldur’s Gate 3 lub zupełnie nowymi markami.
