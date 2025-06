Tak Warner Bros. Discovery walczy o poprawę wyników - ostre cięcia i restrukturyzacja

To kolejny etap szerokiej restrukturyzacji zapowiedzianej przez CEO Warner Bros. Discovery, Davida Zaslava, który podzielił firmę na dwa główne segmenty: Global Linear Networks oraz Studios & Streaming. Jak sam podkreślał, ma to umożliwić szybsze reagowanie i wdrażanie zmian strukturalnych. Mimo to agencja S&P obniżyła rating kredytowy firmy do poziomu „śmieciowego”, wskazując na słabe wskaźniki finansowe i negatywne skutki reorganizacji. Pewne dlatego David Zaslav jest tak źle oceniany przez akcjonariuszy.

Zmiany organizacyjne zbiegają się również z nowym rozdaniem w zarządzie. Po przejściu na emeryturę Kathleen Finch, pieczę nad działem telewizji objęła Channing Dungey – obecna prezes i dyrektor generalna Warner Bros. Television Group oraz U.S. Networks. W ramach wewnętrznych awansów Brett Paul został dyrektorem operacyjnym U.S. Networks, a Howard Lee – dyrektorem kreatywnym. Wszystko wskazuje na to, że Warner Bros. Discovery kontynuuje walkę o poprawę wyników i dostosowanie się do dynamicznie zmieniającego się rynku mediów. Najnowsze działania świadczą o niełatwej sytuacji finansowej całego sektora telewizji linearnej.