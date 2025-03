Warner Bros. stawia na pewniaki. Hogwarts Legacy, Mortal Kombat, Gra o Tron i DC na czele strategicznych planów

W liście do akcjonariuszy Warner Bros. przyznało, że rok 2024 był nieudany dla ich biznesu gamingowego. W związku z tym ogłoszono plan restrukturyzacji, mający na celu skoncentrowanie się na czterech kluczowych franczyzach, które w przeszłości generowały ponad miliard dolarów przychodu każda: Harry Potter, Game of Thrones, Mortal Kombat oraz DC Comics, a zwłaszcza postacie takie jak Batman. Jako jeden z największych sukcesów ostatnich lat wymieniono Hogwarts Legacy.

Jak już wcześniej mówiliśmy, rok 2024 był rozczarowujący dla naszego działu gier, dlatego niedawno ogłosiliśmy plan restrukturyzacji, aby skupić nasze zasoby i kapitał na sprawdzonych markach oraz grach od renomowanych, światowej klasy studiów. Koncentrujemy nasz biznes gamingowy wokół czterech kluczowych marek, z których każda wygenerowała w przeszłości ponad miliard dolarów przychodów ze sprzedaży: Harry Potter, Gra o Tron, Mortal Kombat oraz DC – szczególnie postacie z najwyższej półki, takie jak Batman.

Zaledwie dwa lata temu nasz zespół osiągnął przełom dzięki Hogwarts Legacy, tworząc zupełnie nową franczyzę gamingową, która okazała się najlepiej sprzedającą się grą roku – wynik, który w ostatnich 15 latach osiągnęły jedynie trzy inne serie. To daje nam pewność, że dzięki nowej strategii możemy powrócić do tworzenia wysokiej jakości gier nastawionych na długoterminowe zaangażowanie graczy. Oczekujemy, że nasza dywizja gier wróci do rentowności w 2025 roku i stanie się istotnym motorem wzrostu w kolejnych latach.