Wielka kinowa porażka. Niewielu chętnych znalazło się na te filmy, chociaż miały być hitami

Choć film miał ograniczony budżet w wysokości 25 milionów dolarów i oceny „B+” w badaniach CinemaScore (lepsze niż „B” dla pierwszej części), jego wynik to znaczący spadek w porównaniu do debiutu oryginalnej M3GAN z 2023 roku, która wystartowała z 30,4 miliona w USA i 45 milionami globalnie. Pierwszy film był wielką kinową sensacją i łącznie zarobił 180 milionami dolarów.

Król box office mógł być tylko jeden i zdecydowanie nie był to żaden z nowych horrorów, który pojawił się niedawno w kinach. Najnowsza produkcja od Universal i Blumhouse, M3GAN 2.0, zajęła dopiero czwarte miejsce z wynikiem 10,2 miliona dolarów w Ameryce. Film zgarnął dodatkowe 7 milionów z 80 rynków zagranicznych, co daje globalnie skromne 17 milionów dolarów.

Niski poziom zainteresowania sequelem może być niepokojący dla planów rozbudowy franczyzy. Na 2026 rok zaplanowano spin-off zatytułowany Soulm8te, ale słaby start M3GAN 2.0 może zagrozić tym ambicjom.

Na drugim miejscu w zestawieniu uplasował się aktorski remake Jak wytresować smoka. Film po dwóch tygodniach na szczycie box office dodał 19,4 miliona dolarów, co daje łącznie 200,5 miliona w USA. Globalnie film zgromadził już 454,5 miliona dolarów i wciąż cieszy się dużą popularnością. Trzecia pozycja przypadła animacji Pixara Elio, która w drugim tygodniu wyświetlania zarobiła 10,7 miliona dolarów, notując spadek o 49% względem słabego otwarcia na poziomie 20 milionów. To najgorszy wynik otwarcia w historii współczesnego Pixara. Mimo pozytywnych opinii, film zarobił dotąd tylko 73 miliony dolarów globalnie, co oznacza ogromną stratę przy budżecie wynoszącym 150 milionów dolarów.