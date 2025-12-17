Tęskniliście za retro F1? Klasyczne gry Grand Prix Geoffa Crammonda powrócą w 2026 roku

W przyszłym roku powróci Grand Prix Geoffa Crammonda, które niegdyś było świetną opcją dla fanów Formuły 1.

Dla wielu fanów symulatorów wyścigowych, zwłaszcza tych w średnim wieku, gry z serii Grand Prix Geoffa Crammonda były synonimem najwyższej jakości w gatunku simracingu. Choć nie powstaje nowa odsłona, wszystkie cztery legendarne tytuły zostaną ponownie udostępnione na sprzedaż w 2026 roku.

Grand Prix Geoffa Crammonda powróci w 2026 roku

Cztery wydane gry wniosły ogromny wkład w rozwój symulatorów, dzięki niezwykłej dbałości o detale oraz realistycznej fizyce jazdy, co wówczas było czymś przełomowym. Właściwie można spokojnie stwierdzić, że simracing istnieje dzięki właśnie tym tytułom. Wydawca MicroProse zapowiedział, że wszystkie cztery gry trafią na platformę Steam w 2026 roku. W czasach swojej świetności, Grand Prix 2, 3 i 4 były oficjalnie licencjonowanymi platformami Formuły 1, z poprawnymi nazwiskami kierowców, zespołów i malowaniami samochodów.