Tęskniliście za retro F1? Klasyczne gry Grand Prix Geoffa Crammonda powrócą w 2026 roku

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2025/12/17 20:40
W przyszłym roku powróci Grand Prix Geoffa Crammonda, które niegdyś było świetną opcją dla fanów Formuły 1.

Dla wielu fanów symulatorów wyścigowych, zwłaszcza tych w średnim wieku, gry z serii Grand Prix Geoffa Crammonda były synonimem najwyższej jakości w gatunku simracingu. Choć nie powstaje nowa odsłona, wszystkie cztery legendarne tytuły zostaną ponownie udostępnione na sprzedaż w 2026 roku.

Geoff Crammond’s Grand Prix
Geoff Crammond’s Grand Prix

Grand Prix Geoffa Crammonda powróci w 2026 roku

Cztery wydane gry wniosły ogromny wkład w rozwój symulatorów, dzięki niezwykłej dbałości o detale oraz realistycznej fizyce jazdy, co wówczas było czymś przełomowym. Właściwie można spokojnie stwierdzić, że simracing istnieje dzięki właśnie tym tytułom. Wydawca MicroProse zapowiedział, że wszystkie cztery gry trafią na platformę Steam w 2026 roku. W czasach swojej świetności, Grand Prix 2, 3 i 4 były oficjalnie licencjonowanymi platformami Formuły 1, z poprawnymi nazwiskami kierowców, zespołów i malowaniami samochodów.

W nadchodzących reedycjach zauważono, że malowania samochodów zostały pozbawione konkretnych sponsorów, a niektóre z nich są nieprecyzyjnie oznaczone. Na przykład, czerwony bolid ma fikcyjnego sponsora Orache, podczas gdy w innym miejscu pojawia się prawdziwa firma Oracle. Banery przy torze również nie zostały zmienione i wciąż widać między innymi logotypy Vodafone, Cardio i BMW, więc chwilowo w tym temacie panuje małe zamieszanie. MicroProse, przejęte w 2018 roku przez CEO Davida Lagettie, zapowiada w mediach społecznościowych, że gry zostaną “ulepszone”, ale nie wiadomo dokładnie, w jakim zakresie.

Choć reedycje prawdopodobnie nie będą wspierać rozdzielczości panoramicznych ani właściwych licencji, pojawienie się gier na Steamie może pozwolić nowemu pokoleniu fanów simracingu łatwiej zaznajomić się z klasycznymi doświadczeniami F1. Dodatkowo, wsparcie dla Steam Workshop umożliwi społeczności odtworzenie prawdziwych nazwisk, sponsorów i malowań samochodów poprzez modyfikacje. Póki co nie znamy jeszcze konkretnej daty premiery, ani ceny takie reedycji.

Źródło:https://traxion.gg/geoff-crammonds-seminal-grand-prix-games-are-back-from-the-dead/

