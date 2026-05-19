LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight z ogromnym wynikiem na Steamie. Gra znalazła się na milionie list życzeń

Nowa produkcja od TT Games przyciąga uwagę fanów Batmana jeszcze przed premierą.
LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight osiągnęło milion zapisów na listach życzeń Steam jeszcze przed światową premierą. Wynik pojawił się na kilka dni przed debiutem gry zaplanowanym na 22 maja oraz startem wcześniejszego dostępu dla posiadaczy edycji Deluxe.
LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight osiąga kamień milowy
Twórcy poinformowali o przekroczeniu miliona zapisów w momencie, gdy do sieci zaczęły trafiać pierwsze opinie dotyczące gry. Wiele recenzji zwraca uwagę na wyraźne inspiracje serią Batman: Arkham Knight i wcześniejszymi odsłonami cyklu Arkham. Szczególnie chwalone są Gotham City, system walki oraz mechaniki skradankowe, które mają dobrze współgrać z historią i strukturą rozgrywki.
Według pierwszych wrażeń LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight oferuje bardziej mroczne podejście niż wcześniejsze gry LEGO, choć nadal zachowuje charakterystyczny humor i styl serii. Niektórzy zwracają uwagę na powtarzalność części aktywności, jednak całość ma zapewniać solidną przygodę zarówno fanom Batmana, jak i miłośnikom gier z otwartym światem.
GramTV przedstawia:
Wyrusz w podróż, która zaczyna się od początków Batmana. Młody Bruce Wayne trenuje w Lidze Cieni, zostaje bohaterem Gotham i zakłada nową rodzinę sojuszników z Jimem Gordonem, Catwoman, Robinem, Nightwingiem i Batgirl. Staw czoła stale rosnącemu zagrożeniu ze strony wrogów Batmana, stając naprzeciw Jokera, Pingwina, Mr. Freeze'a, Poison Ivy, Bane'a i wielu innych.
LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight trafi w tym tygodniu na Xbox Series X/S, PS5 oraz PC. Wersja dla Nintendo Switch 2 została potwierdzona, ale TT Games wciąż nie podało daty premiery dla tej platformy.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!