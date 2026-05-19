LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight z ogromnym wynikiem na Steamie. Gra znalazła się na milionie list życzeń

LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight osiągnęło milion zapisów na listach życzeń Steam jeszcze przed światową premierą. Wynik pojawił się na kilka dni przed debiutem gry zaplanowanym na 22 maja oraz startem wcześniejszego dostępu dla posiadaczy edycji Deluxe.

Twórcy poinformowali o przekroczeniu miliona zapisów w momencie, gdy do sieci zaczęły trafiać pierwsze opinie dotyczące gry. Wiele recenzji zwraca uwagę na wyraźne inspiracje serią Batman: Arkham Knight i wcześniejszymi odsłonami cyklu Arkham. Szczególnie chwalone są Gotham City, system walki oraz mechaniki skradankowe, które mają dobrze współgrać z historią i strukturą rozgrywki.