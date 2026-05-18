Głód w The Blood of Dawnwalker wymknie się spod kontroli? Gracz może nieświadomie zabić kluczową postać

Nowe informacje o The Blood of Dawnwalker pokazują, że gra mocno stawia na konsekwencje bycia wampirem. Głód krwi może doprowadzić do sytuacji, w której gracz traci kontrolę i zabija napotkane postacie — nawet te istotne dla fabuły.

The Blood of Dawnwalker – głód krwi jako mechanika ryzyka

W centrum rozgrywki znajduje się bohater Coen, który jako wampir musi regularnie się żywić. Jeśli gracz zbyt długo unika polowania, postać zaczyna tracić kontrolę nad swoimi działaniami. W skrajnych przypadkach prowadzi to do automatycznego ataku na pierwszego napotkanego NPC. Co istotne, system nie rozróżnia postaci pobocznych od kluczowych elementów fabularnych, co może trwale zmienić przebieg całej historii.