Głód w The Blood of Dawnwalker wymknie się spod kontroli? Gracz może nieświadomie zabić kluczową postać

Twórcy ujawniają też cztery poziomy trudności i inspiracje serią Fallout.
Nowe informacje o The Blood of Dawnwalker pokazują, że gra mocno stawia na konsekwencje bycia wampirem. Głód krwi może doprowadzić do sytuacji, w której gracz traci kontrolę i zabija napotkane postacie — nawet te istotne dla fabuły.
The Blood of Dawnwalker – głód krwi jako mechanika ryzyka
W centrum rozgrywki znajduje się bohater Coen, który jako wampir musi regularnie się żywić. Jeśli gracz zbyt długo unika polowania, postać zaczyna tracić kontrolę nad swoimi działaniami. W skrajnych przypadkach prowadzi to do automatycznego ataku na pierwszego napotkanego NPC. Co istotne, system nie rozróżnia postaci pobocznych od kluczowych elementów fabularnych, co może trwale zmienić przebieg całej historii.
Coen w końcu wychodzi z jaskini i zostaje powitany przez postać niezależną. Na obrzeżach ekranu pojawia się efekt wskazujący, że głód krwi Coena stał się zbyt silny i traci on kontrolę. Jeśli zbyt długo nie zaspokoisz potrzeby Coena na krew jako vrakira, traci on kontrolę i nie może się powstrzymać przed zabiciem pierwszego NPC, którego zobaczy, aby się pożywić. W tym przypadku była to postać pozornie nieistotna, ale ta mechanika może spowodować, że stracisz kontrolę w pobliżu ważnego NPC i całkowicie zmienisz przebieg rozgrywki.
Twórcy potwierdzili także cztery tryby trudności: Story, Normal, Duelist oraz Nightmare. Dodatkowo gracz ma mieć możliwość dostosowania wybranych elementów rozgrywki poza standardowymi ustawieniami. System walki ma pozwalać m.in. na bardziej klasyczny styl parowania kosztem większego zużycia staminy, co daje szerokie pole do eksperymentów z buildami.
Rebel Wolves przyznaje, że inspiracją dla projektu były wczesne odsłony serii Fallout, szczególnie pod kątem swobody eksploracji i nieliniowego podejścia do questów. Gra ma oferować strukturę przypominającą papierowe RPG, gdzie decyzje gracza realnie wpływają na świat i dostępne wątki fabularne.
Warto przypomnieć, że The Blood of Dawnwalker ma ukazać się 3 września tego roku na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Za projektem stoją m.in. osoby odpowiedzialne za Wiedźmina 3.
