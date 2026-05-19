Każdy może stracić swoje konto PlayStation. Kolejna znana osoba ofiarą ataku

Sprawa jest poważna, ale Sony wciąż nie naprawiło problemu, przez który można stracić konto w PSN-ie.

Bezpieczeństwo kont w Sony Interactive Entertainment i sieci PlayStation Network ponownie znalazło się pod lupą graczy. Tym razem ofiarą cyberprzestępców padł Colin Moriarty, były redaktor IGN i twórca popularnego podcastu Sacred Symbols. PlayStation – wciąż trwają ataki na konta. Sony musi załatać problem PSN-a Moriarty poinformował w mediach społecznościowych, że stracił dostęp do swojego konta PSN. Co szczególnie niepokojące, zaledwie kilka godzin wcześniej otrzymał ostrzeżenie, że może stać się celem ataku. Wczytywanie ramki mediów.

Według jego relacji nie doszło do klasycznego phishingu. Podcaster podkreśla, że nie logował się na żadnej podejrzanej stronie i nie udostępniał swoich danych osobom trzecim. Mimo to otrzymał wiadomość SMS z informacją o zmianie adresu e-mail przypisanego do konta oraz wyłączeniu uwierzytelniania dwuskładnikowego. Przejęte konto zostało następnie wykorzystane do wysłania wiadomości do współprowadzącego podcast, Dustin Furman. Treść była krótka, ale wymowna: „Ty jesteś następny”.

GramTV przedstawia:

Sprawa wpisuje się w rosnące obawy związane z inżynierią społeczną. O podobnym schemacie pisał już wcześniej francuski dziennikarz Nicolas Lellouche. Po utracie własnego konta PSN doszedł on do wniosku, że cyberprzestępcy mogą uzyskać dostęp do kont użytkowników, kontaktując się z obsługą klienta i posługując się podstawowymi informacjami, takimi jak identyfikator transakcji. Lellouche zwracał uwagę, że numery transakcji mogły zostać przypadkowo ujawnione przez użytkowników, na przykład na zrzutach ekranów lub w publikowanych potwierdzeniach zakupów. Jeśli taki scenariusz faktycznie wystarcza do przejęcia konta, oznacza to poważną lukę w procedurach bezpieczeństwa. Wczytywanie ramki mediów. Na szczęście kilka godzin po nagłośnieniu sprawy Moriarty odzyskał dostęp do swojego profilu. Sam przyznał jednak, że pomogła mu rozpoznawalność oraz kontakty w branży. Nie każdy użytkownik może liczyć na równie szybkie rozwiązanie problemu. Wczytywanie ramki mediów. Dla wielu graczy konto PSN to lata zapisanych postępów oraz biblioteka cyfrowych zakupów warta setki, a czasem tysiące złotych. Dlatego Sony powinno dokładnie przeanalizować obowiązujące procedury i wprowadzić dodatkowe zabezpieczenia, które utrudnią podobne ataki w przyszłości.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.