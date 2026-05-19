Zaloguj się lub Zarejestruj

Forza Horizon 6 debiutuje w Xbox Game Pass. Microsoft ma największy hit od lat

Mikołaj Berlik
2026/05/19 09:30
0
0

Wyścigi osadzone w Japonii podbijają Steam i zbierają znakomite recenzje.

Forza Horizon 6 od dziś jest dostępne dla wszystkich abonentów Xbox Game Pass. Najnowsza odsłona popularnej serii wyścigowej już wcześniej zachwyciła recenzentów i osiągnęła świetne wyniki podczas Wczesnego Dostępu.

Forza Horizon 6
Forza Horizon 6

Forza Horizon 6 – nowość w Xbox Game Pass

Nowa produkcja Playground Games zebrała bardzo wysokie noty w mediach branżowych i obecnie jest uznawana za najlepiej ocenianą grę 2026 roku. Tym razem twórcy przenieśli festiwal Horizon do Japonii, oferując ogromny otwarty świat inspirowany tamtejszą kulturą, motoryzacją i krajobrazami.

Już podczas wcześniejszego dostępu gra cieszyła się gigantycznym zainteresowaniem. W szczytowym momencie na Steamie jednocześnie bawiło się ponad 170 tysięcy osób, mimo że dostęp otrzymali wyłącznie posiadacze droższego wydania Premium. Wyniki pokazują, że Microsoft może mieć w rękach jeden z największych sukcesów tej generacji konsol.

GramTV przedstawia:

Odkryj zapierające dech w piersiach krajobrazy Japonii, kierując ponad 550 prawdziwymi samochodami, i zostań legendą wyścigów podczas Horizon Festival. Rozpocznij swoją przygodę jako turysta i poznaj świat pełen przebojów muzycznych oraz japońskiej kultury. Zbuduj posiadłość w dolinie, zdobądź imponujące rezydencje i zaprezentuj swoją cenną kolekcję samochodów w garażach z możliwością pełnej personalizacji. Wybierz się na przejażdżkę po drogach ze znajomymi i dołącz do zlotów samochodowych w całej Japonii, daj upust swojej wyobraźni w EventLab i twórz wspólnie w Horizon CoLab.

Od dziś pełna wersja Forza Horizon 6 jest dostępna na Xbox Series X|S oraz PC, a abonenci Xbox Game Pass Ultimate i PC Game Pass mogą rozpocząć rozgrywkę bez dodatkowych opłat. W naszej recenzji tytuł otrzymał notę 9 na 10.

Tagi:

News
PC
Playground Games
Forza Horizon
PlayStation 5
Xbox Series X
Xbox Series S
Forza Horizon 6
Mikołaj Berlik
Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112