Forza Horizon 6 debiutuje w Xbox Game Pass. Microsoft ma największy hit od lat

Forza Horizon 6 od dziś jest dostępne dla wszystkich abonentów Xbox Game Pass. Najnowsza odsłona popularnej serii wyścigowej już wcześniej zachwyciła recenzentów i osiągnęła świetne wyniki podczas Wczesnego Dostępu.

Nowa produkcja Playground Games zebrała bardzo wysokie noty w mediach branżowych i obecnie jest uznawana za najlepiej ocenianą grę 2026 roku. Tym razem twórcy przenieśli festiwal Horizon do Japonii, oferując ogromny otwarty świat inspirowany tamtejszą kulturą, motoryzacją i krajobrazami.