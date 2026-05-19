Forza Horizon 6 debiutuje w Xbox Game Pass. Microsoft ma największy hit od lat

Nowa produkcja Playground Games zebrała bardzo wysokie noty w mediach branżowych i obecnie jest uznawana za najlepiej ocenianą grę 2026 roku. Tym razem twórcy przenieśli festiwal Horizon do Japonii, oferując ogromny otwarty świat inspirowany tamtejszą kulturą, motoryzacją i krajobrazami.
Już podczas wcześniejszego dostępu gra cieszyła się gigantycznym zainteresowaniem. W szczytowym momencie na Steamie jednocześnie bawiło się ponad 170 tysięcy osób, mimo że dostęp otrzymali wyłącznie posiadacze droższego wydania Premium. Wyniki pokazują, że Microsoft może mieć w rękach jeden z największych sukcesów tej generacji konsol.
Odkryj zapierające dech w piersiach krajobrazy Japonii, kierując ponad 550 prawdziwymi samochodami, i zostań legendą wyścigów podczas Horizon Festival. Rozpocznij swoją przygodę jako turysta i poznaj świat pełen przebojów muzycznych oraz japońskiej kultury. Zbuduj posiadłość w dolinie, zdobądź imponujące rezydencje i zaprezentuj swoją cenną kolekcję samochodów w garażach z możliwością pełnej personalizacji. Wybierz się na przejażdżkę po drogach ze znajomymi i dołącz do zlotów samochodowych w całej Japonii, daj upust swojej wyobraźni w EventLab i twórz wspólnie w Horizon CoLab.
