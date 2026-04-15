5 mln kopii w 4 tygodnie. Crimson Desert sprzedaje się jak szalone

Czas mija, ale temat Crimson Desert stale powraca. Nie bez powodu, bo pomimo gorszych niż zakładano ocen produkcja okazała się hitem sprzedażowym.

Za 4 dni od premiery gry Pearl Abyss minie równo miesiąc. To wystarczyło, by ogromny RPG osiągnął niemniej imponujący kamień milowy. Ponad 5 milionów kopii Crimson Desert znalazło nabywców Crimson Desert jest bowiem jedną z najszybciej sprzedających się gier w historii branży. 4 tygodnie było czasem dostatecznym, by gra znalazła ponad 5 milionów nabywców. Warto przy tym wspomnieć, że na początku miesiąca koreańscy twórcy informowali o 4 milionach, co oznacza, że w zaledwie 2 tygodnie dołożono do tego imponującego wyniku kolejny milion. Niemniej to nie dziwi, bo hype na ten tytuł był ogromnym już na długo przed premierą. Dość powiedzieć, że według szacunków ze wspomnianych już 5 milionów kopii, około 2 miliony zostały sprzedane jeszcze w ramach preorderów.

Samo Pearl Abyss kolejny raz podziękowało społeczności za otrzymane zaufanie: Crimson Desert sprzedało się w nakładzie ponad 5 milionów egzemplarzy na całym świecie! Dziękujemy każdemu Greymane, który dołączył do nas w tej podróży, doświadczył świata Pywel i wsparł grę. Osiągnięcie tego kamienia milowego nie byłoby możliwe bez Waszego wsparcia – jesteśmy Wam naprawdę wdzięczni! Wczytywanie ramki mediów.

Ale Koreańczycy powody do zadowolenia mają nie tylko w kwestii samej sprzedaży, bo również zaangażowanie graczy bynajmniej nie słabnie. Wystarczy spojrzeć na samego Steama. Tam co prawda daleko od szczytowych 276 tysięcy graczy z końcówki marca. Nadal jednak pomimo upływu czasu i faktu, że mówimy o produkcji singlowej, wyniki są imponujące – w ostatniej dobie w najlepszym momencie w grze przebywało jednocześnie prawie 128 tysięcy osób. To daje Crimson Desert miejsce w top 10 platformy Valve, przy uwzględnieniu że lista ta zdominowana jest przed tytułu, w przeciwieństwie do CD, nastawione na rozgrywkę wieloosobową. Kolejne zmiany w Crimson Desert. Twórcy dodali wiele kluczowych usprawnień

