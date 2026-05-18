Zaloguj się lub Zarejestruj

Xbox ujawnia pierwsze gry w Game Pass na czerwiec. Wśród nich nowe RPG i soulslike

Mikołaj Berlik
2026/05/18 10:20
0
0

Microsoft potwierdził już pięć produkcji zmierzających do abonamentu w przyszłym miesiącu

Microsoft ujawnił pierwsze gry zmierzające do Xbox Game Pass w czerwcu. Na ten moment potwierdzono pięć produkcji, wśród których znalazły się zarówno nowe premiery, jak i znane już wcześniej tytuły.

Xbox
Xbox

The Elder Scrolls Online wraca do Game Pass na PC

Najwcześniej do usługi trafi The Elder Scrolls Online, które pojawi się 2 czerwca w wersji PC. MMORPG osadzone w uniwersum The Elder Scrolls ponownie pozwoli graczom przemierzać Tamriel i brać udział w rozbudowanych questach oraz aktywnościach sieciowych. Oto lista pozostałych tytułów znanych na tę chwilę:

11 czerwca - Beastro

„Witaj w Beastro! W tej uroczej mieszance fantastyki i przygody nie wszyscy bohaterowie dzierżą miecze… Niektórzy wolą łyżkę. A czasami, by ocalić świat, trzeba zacząć od naprawdę dobrego posiłku”.

17 czerwca – Denshattack!

„Wykonuj salta, triki i grindy na pociągu podczas szalonej, szaleńczej przejażdżki przez barwną japońską dystopię. Pokonaj rywalizujące gangi, zniszcz podejrzaną megakorporację i odzyskaj tory, polegając wyłącznie na swoich umiejętnościach, szybkości i stylu”.

Czerwiec (data nieznana) – Frog Sqwad

„Gra platformowo-logiczna z trybem kooperacji dla maksymalnie 8 graczy, w której huśtasz się, skaczesz, katapultujesz znajomych i jesz, jesz, JESZ, aż wyrośniesz na ogromną Megżabę. Zbierz drużynę żabich przyjaciół i ruszaj na szturm do kanałów, by zdobyć chwałę dla Króla Bagna!”

GramTV przedstawia:

Czerwiec (data nieznana) – Vapor World: Over The Mind

„Zagubiony w ciemnościach chłopiec zostaje wciągnięty w pokręcony sen, z którego nie ma ucieczki. Vapor World to fabularna platformówka w stylu Souls, skupiająca się na walce opartej na odbijaniu ataków, osadzona w klimatycznym świecie snów. Zejdź w głąb rozbitego umysłu w poszukiwaniu utraconych wspomnień. Zmierz się z mrocznym, pięknym światem zrodzonym z udręki i żalu”.

Lista nie jest jeszcze kompletna i w najbliższych tygodniach Microsoft powinien ogłosić kolejne tytuły zmierzające do Xbox Game Pass. W maju abonenci wciąż czekają między innymi na premierę Forza Horizon 6, która ma być jednym z największych debiutów usługi w tym roku.

Źródło:https://www.purexbox.com/news/2026/05/five-games-are-confirmed-for-xbox-game-pass-in-june-2026-so-far#beastro-series-xs-pc-cloud-june-11

Tagi:

News
Microsoft
Xbox One
xbox
abonament
Xbox Game Pass
Xbox
Xbox Series X
Xbox Series S
Mikołaj Berlik
Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112