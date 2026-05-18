Xbox ujawnia pierwsze gry w Game Pass na czerwiec. Wśród nich nowe RPG i soulslike

Microsoft potwierdził już pięć produkcji zmierzających do abonamentu w przyszłym miesiącu
Microsoft ujawnił pierwsze gry zmierzające do Xbox Game Pass w czerwcu. Na ten moment potwierdzono pięć produkcji, wśród których znalazły się zarówno nowe premiery, jak i znane już wcześniej tytuły.
The Elder Scrolls Online wraca do Game Pass na PC
Najwcześniej do usługi trafi The Elder Scrolls Online, które pojawi się 2 czerwca w wersji PC. MMORPG osadzone w uniwersum The Elder Scrolls ponownie pozwoli graczom przemierzać Tamriel i brać udział w rozbudowanych questach oraz aktywnościach sieciowych. Oto lista pozostałych tytułów znanych na tę chwilę:
11 czerwca - Beastro
„Witaj w Beastro! W tej uroczej mieszance fantastyki i przygody nie wszyscy bohaterowie dzierżą miecze… Niektórzy wolą łyżkę. A czasami, by ocalić świat, trzeba zacząć od naprawdę dobrego posiłku”.
17 czerwca – Denshattack!
„Wykonuj salta, triki i grindy na pociągu podczas szalonej, szaleńczej przejażdżki przez barwną japońską dystopię. Pokonaj rywalizujące gangi, zniszcz podejrzaną megakorporację i odzyskaj tory, polegając wyłącznie na swoich umiejętnościach, szybkości i stylu”.
Czerwiec (data nieznana) – Frog Sqwad
„Gra platformowo-logiczna z trybem kooperacji dla maksymalnie 8 graczy, w której huśtasz się, skaczesz, katapultujesz znajomych i jesz, jesz, JESZ, aż wyrośniesz na ogromną Megżabę. Zbierz drużynę żabich przyjaciół i ruszaj na szturm do kanałów, by zdobyć chwałę dla Króla Bagna!”
„Zagubiony w ciemnościach chłopiec zostaje wciągnięty w pokręcony sen, z którego nie ma ucieczki. Vapor World to fabularna platformówka w stylu Souls, skupiająca się na walce opartej na odbijaniu ataków, osadzona w klimatycznym świecie snów. Zejdź w głąb rozbitego umysłu w poszukiwaniu utraconych wspomnień. Zmierz się z mrocznym, pięknym światem zrodzonym z udręki i żalu”.
