Wiedźmin III: Dziki Gon – Wilcza Zamieć w wykonaniu ukraińskiej artystki

Wilcza Zamieć to genialny utwór, który z pewnością zapadł w pamięć wszystkim fanom Wiedźmin III: Dziki Gon. Przypomnijmy, że z okazji premiery next-genowej aktualizacji CD Projekt RED we współpracy z różnymi artystami przygotował nowe wersje piosenek z gry. Dziś zachęcamy Was do przesłuchania The Wolven Storm w wykonaniu ukraińskiej artystki – Eileen.

Wilcza Zamieć w wykonaniu Eileen

Jest to naprawdę udana aranżacja, którą opatrzono równie klimatycznym wideo. Chyba zgodzicie się ze mną, że świetnie się tego słucha?



Przypomnijmy, że niedawno jedna z internautek skierowała wobec CD Projekt RED poważne zarzuty dotyczące braku ukraińskiej lokalizacji. Użytkowniczka znana jako Wacabi krytycznie odniosła się do braku wsparcia nie tylko jej rodzimego języka, ale także swoich rodaków i samej Ukrainy. Podała, że studio wciąż wspiera rosyjską wersję gry, pomimo ogłoszenia na początku bieżącego roku wycofania się ze sprzedaży gier w Rosji i Białorusi.



Po wywołaniu wielkiej burzy w internecie przyszła pora, by podejść do tematu na chłodno. CD Projekt RED wydał w tej sprawie nawet oficjalne oświadczenie, a zarzuty Wacabi okazały się przestrzelone. Finalnie użytkowniczka przeprosiła za swoje zbyt pochopne oskarżenia i przyznała się do błędów.