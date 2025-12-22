Megadeth prezentują nowy singiel Let There Be Shred. Czy jest w nim dawna energia?

Megadeth wypuścili nowy singiel Let There Be Shred. Jak zapowiada Dave Mustaine, utwór jest dokładnie taki, jak obiecywali od samego początku, czyli szybki i bezlitosny.

Let There Be Shred pochodzi z ostatniego studyjnego albumu zespołu, którego premiera zaplanowana jest na 23 stycznia 2026 roku. Wydawnictwo ukaże się nakładem wytwórni BLKIIBLK. W tekście utworu, Mustaine wraca do własnych muzycznych początków, śpiewając między innymi: “W dniu, w którym się urodziłem, gitara była w moich dłoniach/Ziemia zadrżała na rozkaz grzmotu…”.

Kiedy Megadeth startowało, mówiliśmy, że będziemy szybcy i wściekli, pisaliśmy to nawet na ulotkach, które rozdawaliśmy. Ten numer jest szybki i wściekły. Zapamiętajcie to. Ma bardzo chwytliwy refren, który wciąga od pierwszych sekund i nie da się przy nim nie grać powietrznej gitary ani nie headbangować.

Let There Be Shred doczekało się również teledysku. To drugi klip z nadchodzącego albumu, zrealizowany we współpracy z reżyserem Keithem Lemanem, który wcześniej pracował z zespołem przy wideo do I Don’t Care. Mustaine dodał: