Wiedźmin 3 bez języka ukraińskiego. Artystka oskarża CDP RED o zablokowanie lokalizacji

Ukrainka zwróciła się wprost do polskiego studia z pytaniem, dlaczego przez tyle lat Wiedźmin 3 nie doczekał się dodania ukraińskich napisów, chociaż w grze jest dostępna czeska, czy węgierska lokalizacja. „Ukraińcy kochają wasze gry, a my stanowimy dużą część waszej grupy docelowej” – napisała w poście.

Po wielu miesiącach oczekiwań aktualizacja nowej generacji do Wiedźmina 3: Dziki Gon jest już dostępna na komputerach osobistych, PlayStation 5 oraz Xboxa Series X/S. Gracze donoszą jednak o licznych problemach z wersją pecetową, która ma problemy ze stabilnością i płynnością rozgrywki, oraz kłopotami z aktualizacją gry i zapisanymi stanami rozgrywki na PS5. Lista zmian next-gen upgrade jest długa, a jedną z nowości jest dodanie koreańskiego i chińskiego dubbingu do gry. Pomimo siedmiu lat od premiery Wiedźmin 3 wciąż nie doczekał się kinowej ukraińskiej lokalizacji. Sprawę skrytykowała na Twitterze artystka o pseudonimie Wacabi, która skierowała wobec CD Projekt RED poważne zarzuty.

W serii postów przedstawiła, że ukraińskie studia lokalizacyjne negocjowały z CD Projekt RED stworzeniem ukraińskiej wersji językowej do Wiedźmina 3, ale spotkały się z odmową. Wacabi uważa, że za decyzją stał Alexander Radkevich, starszy kierownik ds. lokalizacji w CDPR, który jest obywatelem Rosji. Artystka uważa, że Radkevich odrzucił od ukraińskich firm oferty lokalizacyjne dla Wiedźmina 3 i Cyberpunka 2077.

Nasze ukraińskie studia lokalizacyjne (np. firma UnlocTeam itp.) prowadziły z Państwem długie negocjacje, które zakończyły się odmową i słowami pracownika Państwa firmy „Mam nadzieję, że rozumiecie powody”.

Być może powodem jest Alexander Radkevich, starszy kierownik ds. lokalizacji w CDPR, obywatel Rosji, który najwyraźniej nie może podejmować trzeźwych decyzji. O ile nam wiadomo - odrzucił ukraińskie oferty lokalizacyjne dla #TheWitcher3 i #Cyberpunk2077.

Według relacji Wacabi kilka dni temu pojawiła się informacja o aktualizacji rosyjskiej lokalizacji do Wiedźmina 3, na którą podobno poświęcono ponad 100 godzin, aby naprawić najróżniejsze błędy. Co więcej, oficjalne rosyjskie kanały CD Projekt RED w mediach społecznościowych są nadal aktywne, w tym rosyjski kanał Telegram, który został utworzony 8 października bieżącego roku. Również przedpremierowe kopie recenzenckie aktualizacji nowej generacji do Wiedźmina 3 zostały udostępnione rosyjskim dziennikarzom i blogerom zajmującymi się grami. Pomimo tego, że w marcu bieżącego roku CD Projekt RED poinformował o wycofaniu ze sprzedaży swoich gier w Rosji i Białorusi z powodu inwazji wojsk rosyjskich na Ukrainę.