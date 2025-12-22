Within Temptation udostępniają nową akustyczną wersję przełomowego utworu Ice Queen

Holenderscy mistrzowie symfonicznego metalu Within Temptation rozpoczynają obchody 25-lecia swojego drugiego albumu Mother Earth. Pierwszym elementem jubileuszowej celebracji jest nowo nagrana, akustyczna wersja utworu Ice Queen, czyli drugiego singla z płyty i zarazem komercyjnego przełomu zespołu, który do dziś pozostaje jednym z ich największych hitów.

Pozbawiona zbędnych ozdobników wersja akustyczna uwypukla czystość wokalu Sharon den Adel] oraz kruchą, zimową atmosferę ukrytą w oryginale. Jest intymna, filmowa i refleksyjna, idealna na nadchodzący chłodny sezon.

Muzycy dodali, że powrót do tego utworu był jak spotkanie ze starym przyjacielem:

Odkryjcie nową, intymną odsłonę ponadczasowego klasyka. Ice Queen na nowo wyobraża nasz przełomowy utwór w minimalistycznej, nastrojowej formie. Ta wersja akustyczna podkreśla nawiedzające melodie i głębię tekstu, oferując świeże spojrzenie na piosenkę, która pomogła zdefiniować brzmienie Within Temptation. Zredukowana do swojej esencji, Ice Queen Acoustic ponownie stawia w centrum emocje, opowieść i więź z odbiorcą.

Sharon den Adel podkreśla znaczenie tej płyty i utworu:

Mother Earth było kluczowym momentem naszego przełomu, a Ice Queen do dziś pozostaje filarem naszych koncertów. Powrót do tej piosenki w akustycznej formie dał jej nowe życie, mamy nadzieję, że poruszy was w zupełnie inny sposób.

Album Mother Earth okazał się ogromnym sukcesem komercyjnym. Uzyskał podwójną platynę w Holandii, platynę w Niemczech oraz złoto w Belgii, a Ice Queen stało się jednym z najbardziej rozpoznawalnych utworów zespołu. Premiera Ice Queen Acoustic to dopiero początek jubileuszowych obchodów. Jak zapowiada zespół, to nie ostatnia niespodzianka związana z 25-leciem Mother Earth.



Posłuchajcie nowej aranżacji Ice Queen: