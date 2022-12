Artystka oskarżająca CDP RED o brak ukraińskiego w Wiedźminie 3 przeprasza za zamieszanie

W ubiegłym tygodniu ukraińska artystka oskarżyła CD Projekt RED o zablokowanie prac nad ukraińską wersją językową Wiedźmina 3: Dziki Gon. Użytkowniczka znana jako Wacabi krytycznie odniosła się do braku wsparcia nie tylko jej rodzimego języka, ale także swoich rodaków i samej Ukrainy. Podała, że studio wciąż wspiera rosyjską wersję gry, pomimo ogłoszenia na początku bieżącego roku wycofania ze sprzedaży gier w Rosji i Białorusi. Ukrainka zdała sobie sprawę, jak wielką burzę w internecie wywołała i postanowiła sprostować swoje zarzuty przyznając, że w wielu sprawach się myliła.

Autorka wątku oddała CD Projekt RED sprawiedliwość w kwestii wspierania Ukrainy po inwazji rosyjskiej armii. Napisała, że studio nie tylko wydało oświadczenie o wstrzymaniu sprzedaży i wycofania się z rosyjskiego rynku, ale również przekazało darowizny pieniężne oraz przeniosło dalszą produkcję aktualizacji nowej generacji do własnego biura z rosyjskiego oddziału Saber Interactive. Wacabi dowiedziała się również, że deweloper uruchomił specjalne letnie praktyki dla uchodźców z Ukrainy, będącymi studentami.

Następnie odniosła się do największego zarzutu, czyli zablokowaniu prac nad ukraińską lokalizacją Wiedźmina 3. Przedstawiła dowody, że wcześniej oskarżany o decyzję o zablokowaniu ukraińskiej wersji Alexander Radkevich, starszy kierownik ds. lokalizacji w CD Projekt RED, nie pracował jeszcze wtedy w studiu. Radkevich dołączył do CDPR w styczniu 2019, a dopiero we wrześniu 2020 awansował na starszego kierownika. Próba stworzenia ukraińskiej lokalizacji odbyła się w latach 2018-2019. „To nie jego wina, że odmówili. Ludzie na jego stanowisku po prostu nie podejmują tak ważnych decyzji dotyczących lokalizacji” – dodaje Ukrainka.

W kolejnych postach przyznała, że myliła się co do reakcji na przygotowanie poprawionej wersji rosyjskiej lokalizacji. Z danych z Wikipedii wynika, że językiem rosyjskim posługuje się około 300 milionów ludzi na całym świecie, więc nie tylko obywatele Rosji. „Jest wiele krajów poradzieckich, w których ten język jest nadal używany” – napisała.

Jestem Ukrainką i nienawidzę wszystkiego, co jest związane z Rosją, dlatego trudno mi się do tego przyznać, ale tak naprawdę - CDPR raczej nie ma w planach współpracy z rynkiem rosyjskim, tworzą rosyjskojęzyczne treści dla osób posługujących się tym językiem (Kazachowie, Gruzini, Białorusini itp.)

I chociaż jest to dla mnie obraźliwe, że społeczność rosyjska również otrzymuje wsparcie tego języka w grze/mediach społecznościowych, muszę zrozumieć - CDPR ma wielu graczy, którzy nie są Rosjanami, a którzy na co dzień używają języka rosyjskiego, więc firma musi się jakoś z nimi komunikować.

Wczytywanie ramki mediów.

Wacabi skomentowała również rzekome doniesienia, że nadchodzące fabularne rozszerzenie do Cyberpunka 2077 miałoby posiadać rosyjski dubbing. Artystka przyznała, że może być to element dezinformacji ze strony Rosjan, podobnie jak rozsyłanie kopii recenzenckich do aktualizacji nowej generacji Wiedźmina 3 rosyjskim dziennikarzom. Już wcześniej pojawiały się podobne doniesienia, które miały jedynie na celu zdenerwowanie Ukraińców.

O rosyjskim dubbingu w DLC do Cyberpunka i egzemplarzach prasowych nowej generacji Wiedźmina rozsyłanych do rosyjskich dziennikarzy – wciąż nie jest jasne, ale pojawiają się przesłanki, że może to być dezinformacja ze strony Rosjan.

Już jakiś czas temu zorganizowali bardzo realistyczną kampanię trollingową, z banerami i ogłoszeniami rzekomo w imieniu CDPR, że będzie pełna lokalizacja Wiedźmina. Zrobili to tylko po to, żeby naśmiewać się z Ukraińców. Więc sytuacja może się powtórzyć.

Wczytywanie ramki mediów.