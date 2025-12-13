Najlepsze gry na bazie polskiej literatury – 10 tytułów opartych na krajowych książkach

Zazwyczaj w rankingach, w których szukamy najlepszych gier w danej kategorii, każda pozycja trzyma wysoki poziom. Tym razem jest inaczej. Temat growych adaptacji książek, zwłaszcza tych krajowych, jest skomplikowany i wielowątkowy. Rozwinąłem go na początku roku w dużym artykule o tej tematyce, w którym wielu znakomitych gości szczegółowo omówiło problem.

Mimo wielu trudności udało się znaleźć dziesięć growych adaptacji polskich książek. Numer jeden nie podlega jakimkolwiek wątpliwościom. Co do reszty możemy dyskutować. Niestety, oprócz podium, z jakością bywa różnie. Mam więc nadzieję, że za kilka lat będziemy mogli ponownie pochylić się nad tym tematem i wnioski będą zupełnie inne.

10 najlepszych gier na bazie polskich książek

10. Real Vampires

Zaczniemy bardzo nietypowo, bo od gry, która paradoksalnie nie powstała w Polsce. Real Vampires to efekt pracy duńskiego zespołu Those Eyes. Deweloper za podstawę swojej produkcji wybrał With stake and spade. Vampiric diversity in Poland autorstwa Łukasza Kozaka. W wydanie książki zaangażowany był Instytut Adama Mickiewicza, który wsparł również duńskiego dewelopera w produkcji i promocji. Można zadać pytanie, po co państwowa instytucja pomaga, zwłaszcza finansowo, zagranicznym firmom. Oficjalnie pewnie w celu promocji polskiej kultury, ale w tym przypadku trudno było to osiągnąć, bo po Real Vampires sięgnęło do tej pory około 50 osób (dane Gamalytic). Było warto? Nie sądzę.

9. Sancticide

Kolejna tegoroczna produkcja, która tym razem powstała już w kraju. Stoją za nią dwie ekipy – Red Square Games oraz Sylen Studio. Obie jeszcze w tym tekście wrócą, bo znane są ze współpracy z pisarzem Michałem Gołkowskim. Sancticide korzysta ze świata wykreowanego na potrzeby serii książek Komornik. Gra to akcyjniak z elementami roguelike. Trzeba niestety przyznać, że jakości nie ma tam specjalnie dużo. Póki co mówimy o wczesnym dostępie, ale biorąc pod uwagę znikome zainteresowanie, nie sądzę aby deweloperów było stać na znaczący rozwój projektu i doprowadzenie go do poziomu, który będzie spełniać jakieś normy.

8. SlavicPunk: Oldtimer

Kolejna (i nie ostatnia!) produkcja na bazie literatury Michała Gołkowskiego i ponownie od Red Square Games. Tym jednak razem deweloper wziął na warsztat książki z serii SybirPunk. Powstał z tego cyberpunkowy top-down shooter. Ponownie jednak mówimy o sporym zawodzie. Grze brakowało klimatu i jakości. To był dosyć nudny shooter, który nie był w stanie pokazać w interesujący sposób książkowego świata. Do tego wielkim problemem była cała masa błędów technicznych, które zbyt mocno utrudniały rozgrywkę. Nie ma więc czym się chwalić.