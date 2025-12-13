Wiedźmin 4 przegrał z GTA 6 na The Game Awards. „To był zaszczyt” komentuje deweloper z CD Projekt Red

Podczas tegorocznej gali The Game Awards 2025 rozdano nie tylko statuetki dla najlepszych gier minionych miesięcy, ale także nagrody dla najbardziej wyczekiwanych produkcji. W tej kategorii znalazło się kilka wyjątkowo głośnych tytułów, w tym Wiedźmin 4 od CD Projekt Red. Ostatecznie statuetka trafiła do Grand Theft Auto 6, które ponownie potwierdziło swoją dominację w zestawieniach najbardziej oczekiwanych premier.

Wiedźmin 4 – reżyser gry skomentował wygraną GTA 6 w kategorii dla najbardziej oczekiwanej gry

Reżyser Wiedźmina 4, Sebastian Kalemba, skomentował werdykt jury i głosujących z dużą klasą, dziękując zarówno fanom, jak i konkurencji. Podkreślił przy tym, że już sama obecność w tak mocnym gronie nominowanych była dla zespołu ogromnym wyróżnieniem.