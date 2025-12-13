Wiedźmin 4 przegrał z GTA 6 na The Game Awards. „To był zaszczyt” komentuje deweloper z CD Projekt Red

Sebastian Kalemba odniósł się do przegranej Wiedźmina 4 w kategorii dla najbardziej oczekiwanej gry.
Podczas tegorocznej gali The Game Awards 2025 rozdano nie tylko statuetki dla najlepszych gier minionych miesięcy, ale także nagrody dla najbardziej wyczekiwanych produkcji. W tej kategorii znalazło się kilka wyjątkowo głośnych tytułów, w tym Wiedźmin 4 od CD Projekt Red. Ostatecznie statuetka trafiła do Grand Theft Auto 6, które ponownie potwierdziło swoją dominację w zestawieniach najbardziej oczekiwanych premier.
Wiedźmin 4 – reżyser gry skomentował wygraną GTA 6 w kategorii dla najbardziej oczekiwanej gry
Reżyser Wiedźmina 4, Sebastian Kalemba, skomentował werdykt jury i głosujących z dużą klasą, dziękując zarówno fanom, jak i konkurencji. Podkreślił przy tym, że już sama obecność w tak mocnym gronie nominowanych była dla zespołu ogromnym wyróżnieniem.
Gratulacje dla GTA 6 z okazji zwycięstwa w kategorii Najbardziej Wyczekiwana Gra na TGA 2025. To był zaszczyt widzieć Wiedźmina 4 wśród tak topowych nominowanych, jak 007 First Light, Wolverine oraz Resident Evil Requiem. Osobiście nie mogę się doczekać, aż zagram we wszystkie te tytuły.
Dziękuję wszystkim, którzy oddali głos, oraz każdemu, kto czeka na premierę Wiedźmina 4. Pracujemy bardzo ciężko, aby dostarczyć najlepszą grę, na jaką nas stać.
Kalemba pojawił się osobiście na gali i wykorzystał okazję do spotkań z innymi twórcami branży. Wśród nich znaleźli się między innymi Daniel Vávra ze studia Warhorse Studios oraz Todd Howard reprezentujący Bethesda.
Warto przypomnieć, że nie jest to pierwsza sytuacja, w której Wiedźmin 4 musiał uznać wyższość nowej produkcji Rockstar Games. Studio zdobyło tę samą nagrodę również podczas Golden Joystick Awards 2025, umacniając pozycję GTA 6 jako jednego z najbardziej wyczekiwanych tytułów ostatnich lat.