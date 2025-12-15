Wiedźmin od Netflixa powalczy o prestiżową nagrodę. Serial został nominowany

Wielu widzów serialowego Wiedźmina od Netflixa mogłoby się zastanawiać, w czym produkcja jest tak dobra, że należy jej się co najmniej nominacja, jak nie nagroda. Odpowiedzi należy szukać również w poprzednich sezonach, gdyż zarówno drugi, jak i trzeci sezon otrzymały te same nominacje. W ubiegłym tygodniu Amerykańska Gildia Kostiumologów przedstawiła swoje nominacje dla kostiumów w filmach i serialach. Wśród nominowanych znalazł się czwarty sezon przygód Geralta.

Wiedźmin – czwarty sezon z szansą na nagrodę za najlepsze kostiumy

Wiedźmin został nominowany w kategorii dla najlepszych kostiumów w serialach fantasy i science fiction, za ostatni odcinek czwartego sezonu, czyli Chrzest ognia. Serial znalazł się w doborowym towarzystwie i konkuruje z Andorem, Czarnym lustrem, Pamiętnikach Mordbota, a także Kołem czasu. W poprzednich latach Wiedźmin przegrał statuetkę z Księgą Boby Fetta, a także Ahsoką. Jak będzie tym razem dowiemy się już 12 lutego 2026 roku.