Wiedźmin od Netflixa powalczy o prestiżową nagrodę. Serial został nominowany

Radosław Krajewski
2025/12/15 11:30
Serial regularnie jest nominowany w tej kategorii.

Wielu widzów serialowego Wiedźmina od Netflixa mogłoby się zastanawiać, w czym produkcja jest tak dobra, że należy jej się co najmniej nominacja, jak nie nagroda. Odpowiedzi należy szukać również w poprzednich sezonach, gdyż zarówno drugi, jak i trzeci sezon otrzymały te same nominacje. W ubiegłym tygodniu Amerykańska Gildia Kostiumologów przedstawiła swoje nominacje dla kostiumów w filmach i serialach. Wśród nominowanych znalazł się czwarty sezon przygód Geralta.

Wiedźmin – czwarty sezon z szansą na nagrodę za najlepsze kostiumy

Wiedźmin został nominowany w kategorii dla najlepszych kostiumów w serialach fantasy i science fiction, za ostatni odcinek czwartego sezonu, czyli Chrzest ognia. Serial znalazł się w doborowym towarzystwie i konkuruje z Andorem, Czarnym lustrem, Pamiętnikach Mordbota, a także Kołem czasu. W poprzednich latach Wiedźmin przegrał statuetkę z Księgą Boby Fetta, a także Ahsoką. Jak będzie tym razem dowiemy się już 12 lutego 2026 roku.

Gildia rozdaje nagrody również filmom i w kategorii filmu współczesnego o statuetkę powalczą Zniknięcia, Bugonia, F1 The Movie, Jedna bitwa po drugiej oraz Żywy czy martwy To zestawienie pokazuje, jak różnorodne stylistycznie projekty rywalizują w tej samej kategorii, od kina sensacyjnego po widowiska oparte na rozpoznawalnych markach.

GramTV przedstawia:

Filmy kostiumowe osadzone w realiach historycznych również mają mocną reprezentację. W kategorii filmu z epoki znaleźli się Grzesznicy, Downton Abbey: Wielki finał, Frankenstein, Hamnet oraz Hedda. Każda z tych produkcji stawia na inny język wizualny, od klasycznej elegancji po mroczne reinterpretacje znanych historii.

Najbardziej widowiskowo zapowiada się rywalizacja w kategorii science fiction i fantasy. Nominacje otrzymały Avatar: Ogień i popiół, Jak wytresować smoka, Thunderbolts*, Tron: Ares oraz Wicked: Na dobre, co zapowiada starcie bardzo odmiennych wizji futurystycznych i baśniowych światów.

Źródło:https://www.hollywoodreporter.com/movies/movie-news/2026-costume-designers-guild-awards-nominations-list-1236448823/

