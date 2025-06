Wiedźmin 4 zaliczy graficzny downgrade? „Spokojnie” – uspokajają Redzi

Na State of Unreal 2025 zorganizowanym przez Epic Games zaprezentowano nowy zwiastun Wiedźmina 4, a także pierwszy gameplay pochodzący z dema technologicznego. Działało ono na zwykłym PlayStation 5 w 60 klatkach na sekundę z ray tracingiem. Niedługo później CD Projekt Red wyjaśniło, że demo technologiczne nie przedstawia finalnej wersji gry i jeszcze wiele może się zmienić do czasu premiery gry pod względem oprawy graficznej, jak również zaprezentowanych mechanik, a nawet samych lokacji, postaci, czy wątku fabularnego. Gracze nie powinni więc przyzwyczajać się do tego, że Wiedźmin 4 będzie wyglądał aż tak dobrze.

Wiedźmina 4 czeka spory graficzny downgrade? Nie według CD Projekt Red

Nic więc dziwnego, że szybko pojawiły się głosy, że przygodę Ciri czeka graficzny downgrade, gdyż obecna wersja zaprezentowana w demie technologicznym wygląda zbyt dobrze dla konsol obecnej generacji, a nawet współczesne potężne komputery mogłyby mieć problem z uzyskaniem zadowalającej wydajności. Swój komentarz w tej sprawie napisał Marcin Łukański, prowadzący kanał Na Gałęzi: