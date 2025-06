Wiedźmin 4 w 4K i 60 FPS-ach na PlayStation 5? CD Projekt RED stawia sprawę jasno

Pojawiły się również pytania, czy pokaz nie budzi zbyt wygórowanych oczekiwań co do jakości oprawy graficznej i wydajności gry w dniu premiery, zwłaszcza biorąc pod uwagę początkowe problemy z wydajnością Wiedźmina 3 i szczególnie Cyberpunkiem 2077. CD Projekt RED zaznaczyło, że demo technologiczne nie ma na celu pokazywać finalnej wersji Wiedźmina 4 i gra na premierę może wyglądać inaczej.

