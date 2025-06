CD Projekt RED o twarzy Ciri w Wiedźminie 4. To „bezpośrednia kopia modelu z Wiedźmina 3”

Rzecznik CD Projekt RED potwierdził, że model twarzy Ciri z Wiedźmina 4 to „bezpośrednia kopia modelu z Wiedźmina 3”. Przedstawiciel studia przyznał jednocześnie, że wprowadzono dwie „subtelne zmiany” w celu poprawy jakości animacji.

To ten sam model postaci, który wykorzystano w zwiastunie z 2024 roku. Twarz Ciri to bezpośrednia kopia modelu z Wiedźmina 3, dostosowana do działania z najnowszą technologią MetaHuman. Wprowadzono dwie subtelne zmiany, by poprawić jakość animacji: nieco uniesiono brwi oraz rozluźniono okolice oczu – ta druga zmiana była obecna w zwiastunie, ale później ją usunięto. – wyjaśnił rzecznik prasowy.