Spędził 4500 godzin w Fallout 76. Jego ekran OLED tego nie wytrzymał

Jedni oceniają przywiązanie do gry po liczbie odblokowanych osiągnięć, inni po czasie spędzonym przy tytule. Są jednak przypadki, które wykraczają poza wszelkie statystyki. Jeden z fanów Fallouta 76 przekonał się o tym boleśnie – po tysiącach godzin spędzonych w postapokaliptycznym świecie interfejs gry na stałe „odbił się” na jego ekranie OLED.

Gracz spędził tyle godzin w Fallout 76, że gra “odbiła się” na ekranie OLD

Sprawa wypłynęła na Reddicie, a naświetliło ją cooldown.pl. Użytkownik o nicku overcompensk8 pochwalił się niecodziennym „trofeum”. Początkowo mówił o 7 tysiącach godzin w grze, ale szybko sprostowano, że rzeczywisty czas to około 4500 godzin. Efekt i tak robi wrażenie: fragmenty HUD-u Fallouta 76 są trwale widoczne na ekranie, nawet po uruchomieniu innych treści.