Spędził 4500 godzin w Fallout 76. Jego ekran OLED tego nie wytrzymał

To z pewnością niecodzienny rezultat dużej aktywności pewnego gracza.
Jedni oceniają przywiązanie do gry po liczbie odblokowanych osiągnięć, inni po czasie spędzonym przy tytule. Są jednak przypadki, które wykraczają poza wszelkie statystyki. Jeden z fanów Fallouta 76 przekonał się o tym boleśnie – po tysiącach godzin spędzonych w postapokaliptycznym świecie interfejs gry na stałe „odbił się” na jego ekranie OLED.
Gracz spędził tyle godzin w Fallout 76, że gra “odbiła się” na ekranie OLD
Sprawa wypłynęła na Reddicie, a naświetliło ją cooldown.pl. Użytkownik o nicku overcompensk8 pochwalił się niecodziennym „trofeum”. Początkowo mówił o 7 tysiącach godzin w grze, ale szybko sprostowano, że rzeczywisty czas to około 4500 godzin. Efekt i tak robi wrażenie: fragmenty HUD-u Fallouta 76 są trwale widoczne na ekranie, nawet po uruchomieniu innych treści.
Winna nie jest sama gra, lecz technologia. Panele OLED oferują świetny kontrast i idealną czerń, ale mają też słabą stronę – piksele zużywają się nierównomiernie. Elementy wyświetlane stale w tym samym miejscu, jak minimapa czy paski statusu, mogą z czasem doprowadzić do tzw. burn-inu, czyli trwałego wypalenia obrazu.
Co ciekawe, sam zainteresowany podchodzi do sprawy ze spokojem. Podkreśla, że Fallout 76 kupił za zaledwie 9 dolarów krótko po premierze, gdy gra była w fatalnym stanie. Z czasem produkcja Bethesdy przeszła ogromną metamorfozę, dostała masę zawartości i – mimo typowej dla studia toporności – wciągnęła go na tysiące godzin.
Gra kosztowała mnie tylko 9 dolców, kiedy kupowałem ją z kosza z przecenami jakieś 2 tygodnie po premierze, bo jej stan był wtedy jedną wielką katastrofą. Teraz jednak, zaszła dużo dalej, dodano mnóstwo zawartości i rozwiązano większość jej problemów, zachowując jednocześnie ten specyficzny urok Bethesdy, lekko chwiejny i trochę zbugowany. Dokładnie tak, jak lubimy!
Autor zdradził też, że część czasu poświęcił na specyficzne wyzwania w grze. Jedno z nich nagradza graczy za… 7600 godzin spędzonych w Fallout 76, oferując 760 atomów waluty premium. Ekranu to nie uratuje, ale dla fanów liczą się wspomnienia – nawet jeśli zostają z nimi na stałe, dosłownie wypalone w matrycy.