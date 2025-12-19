Zaloguj się lub Zarejestruj

Spędził 4500 godzin w Fallout 76. Jego ekran OLED tego nie wytrzymał

Jakub Piwoński
2025/12/19 11:20
To z pewnością niecodzienny rezultat dużej aktywności pewnego gracza.

Jedni oceniają przywiązanie do gry po liczbie odblokowanych osiągnięć, inni po czasie spędzonym przy tytule. Są jednak przypadki, które wykraczają poza wszelkie statystyki. Jeden z fanów Fallouta 76 przekonał się o tym boleśnie – po tysiącach godzin spędzonych w postapokaliptycznym świecie interfejs gry na stałe „odbił się” na jego ekranie OLED.

Fallout 76
Fallout 76

Gracz spędził tyle godzin w Fallout 76, że gra “odbiła się” na ekranie OLD

Sprawa wypłynęła na Reddicie, a naświetliło ją cooldown.pl. Użytkownik o nicku overcompensk8 pochwalił się niecodziennym „trofeum”. Początkowo mówił o 7 tysiącach godzin w grze, ale szybko sprostowano, że rzeczywisty czas to około 4500 godzin. Efekt i tak robi wrażenie: fragmenty HUD-u Fallouta 76 są trwale widoczne na ekranie, nawet po uruchomieniu innych treści.

Winna nie jest sama gra, lecz technologia. Panele OLED oferują świetny kontrast i idealną czerń, ale mają też słabą stronę – piksele zużywają się nierównomiernie. Elementy wyświetlane stale w tym samym miejscu, jak minimapa czy paski statusu, mogą z czasem doprowadzić do tzw. burn-inu, czyli trwałego wypalenia obrazu.

Co ciekawe, sam zainteresowany podchodzi do sprawy ze spokojem. Podkreśla, że Fallout 76 kupił za zaledwie 9 dolarów krótko po premierze, gdy gra była w fatalnym stanie. Z czasem produkcja Bethesdy przeszła ogromną metamorfozę, dostała masę zawartości i – mimo typowej dla studia toporności – wciągnęła go na tysiące godzin.

Gra kosztowała mnie tylko 9 dolców, kiedy kupowałem ją z kosza z przecenami jakieś 2 tygodnie po premierze, bo jej stan był wtedy jedną wielką katastrofą. Teraz jednak, zaszła dużo dalej, dodano mnóstwo zawartości i rozwiązano większość jej problemów, zachowując jednocześnie ten specyficzny urok Bethesdy, lekko chwiejny i trochę zbugowany. Dokładnie tak, jak lubimy!

Autor zdradził też, że część czasu poświęcił na specyficzne wyzwania w grze. Jedno z nich nagradza graczy za… 7600 godzin spędzonych w Fallout 76, oferując 760 atomów waluty premium. Ekranu to nie uratuje, ale dla fanów liczą się wspomnienia – nawet jeśli zostają z nimi na stałe, dosłownie wypalone w matrycy.

Efekt “burn-in” po graniu w Fallout 76
Efekt “burn-in” po graniu w Fallout 76
Reddit

Źródło:https://www.reddit.com/r/Fallout/comments/1p5c0hx/7000_hours_of_fallout_76_on_an_oled/?utm_source=share&utm_medium=web3x&utm_name=web3xcss&utm_term=1&utm_content=share_button

News
Bethesda
RPG
Fallout 76
online
Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


Komentarze
3
Grze
Gramowicz
Dzisiaj 12:17

4 500 h... 

to 187,5 pełnych dób, 

to 4.860.000.000.000 kilometrów przebytych przez światło w próżni

to 0,51 roku, 

to 562,5 dni roboczych po 8h

to czas potrzebny do biegłego opanowania 2 spośród najtrudniejszych języków świata

to czas potrzebny na zdobycie magistra na przeciętnych studiach

to 1/2 czasu potrzebnego, by zostać ekspertem w dowolnej dziedzinie (wg. teorii Gladwella)

to spacer pozwalający na przejście dystansu 1/2 obwodu Ziemi

to 31 podróży na Księżyc i nazad (wg. czasu misji Apollo)

to 3.000 filmów kinowych 90-ciominutowych

to 180 metrów (PKWiN), na jakie urósłby bambus (najszybciej rosnąca odmiana)

to 137.000 zł zarobionych przy płacy minimalnej

to 1.080.000.000 pocisków wystrzelonych przez działko typu M61 Vulcan (Gatling)

to 270.000 minut

to średnio 18.900.000 uderzeń serca...

to możliwość powiedzenia komuś "kocham cię" >5.400.000 razy (z przerwą na oddechy)

to wreszcie (o ile stereotypy są prawdziwe) - 54.000 stosunków s...ych, o ile trwały po 5 minut...

neeeeeh..... szkoda życia...

---

*) uwaga, część danych na podstawie google AI

dariuszp
Gramowicz
Dzisiaj 11:52

Generalnie nowe OLED-y mają szereg mechanizmów które to ogarniają. Albo miał starszego oleda albo rzeczywiście katował go długimi sesjami. 

sc
Gramowicz
Dzisiaj 11:47

O kurde, to mnie to czeka w Diablo 4.

À propos, mam czasami takie białe miganie ekranu na ułamek sekundy będąc w grze. Ktoś wie z czym to jest związane? Monitor jest niemal nowy,  Alienware Oled cośtam.




