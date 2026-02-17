Sentymentalna podróż z Wiedźminem dobiegła końca. Twórca gry zasypał fanów mnóstwem ciekawostek

Główny projektant fabuły pierwszego Wiedźmina zakończył wyjątkową podróż po grze, od której zaczęła się historia CD Projekt Red. Artur Ganszyniec po prawie sześciu miesiącach domknął rocznicowy cykl nagrań, w którym ponownie przeszedł pierwszą odsłonę serii, komentując ją z perspektywy twórcy. Całość została udokumentowana na YouTube i szybko przyciągnęła uwagę fanów.

Wiedźmin – twórca gry zakończył serię z przechodzenia produkcji

W ubiegłym roku CD Projekt Red świętowało osiemnastą rocznicę gry, co skłoniło wielu jej twórców do podzielenia się własnymi wspomnieniami. Osobistą formę powrotu do przeszłości wybrał właśnie Ganszyniec, który po latach ponownie zanurzył się w świat produkcji, przy której pracował jako główny projektant fabuły. Twórca opuścił CD Projekt ponad dekadę temu, później współpracował między innymi z 11-bit studios i Anshar Studios, a dziś pracuje jako niezależny konsultant narracyjny w ramach Narrative Design Workshop.