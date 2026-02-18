Cyberpunk 2077 odpalony na telefonie. Czy rozgrywka jest płynniejsza niż na Nintendo Switch 2?

Flagowe telefony z topowym procesorem pozwalają na rozgrywkę w Cyberpunka. Emulacja na Androidzie idzie o krok dalej

Dzięki użyciu emulatorów, takich jak Winlator czy GameHub możliwe jest odpalenie pecetowej wersji Cyberpunka 2077 na telefonie o odpowiedniej wydajności. Trzeba jednak pamiętać że emulacja ma swoje bolączki i konieczne jest zaakceptowanie niższych detali czy rozdzielczości, z uwagi na obciążający proces translacji oprogramowania. Cyberpunk 2077 płynnie odpalony na telefonie ze Snapdragonem Na wideo z kanału ETA Prime zaprezentowano działającą wersję Cyberpunka 2077 na smartfonie z Snapdragona 8 Gen 5, w ok. 40 klatkach na sekundę. Trzeba było zastosować obniżone detale i rozdzielczość 720p. Jednak dzięki użyciu skalowania rozdzielczości i generowania klatek udało się podbić wynik do ok. 55 klatek na sekundę w mniej wymagających etapach. Tym samym wydajność w porównaniu do Switch 2 jest trochę gorsza, biorąc pod uwagę lepszą oprawę graficzną na konsoli Nintendo.

Przy pomocy open source'owych rozwiązań możliwe staje się odpalenie topowych gier pecetowych na wydajnych smartfonach. Należy jednak dodać, że to rozwiązanie fanowskie i daleko mu do oficjalnego, zoptymalizowanego portu i póki co działa tylko na urządzeniach z systemem Android. Apple jednak pokazało, że możliwe jest granie na iPhone w najnowsze tytuły w jakości konsolowej, takie jak Assassin’s Creed Mirage, czy Resident Evil Village. Co prawda jakość grafiki prezentuje obecnie możliwości zbliżone raczej do PlayStation 4, jednak w dalszym ciągu jest to imponujące osiągnięcie.

Materiał tylko pokazuje jaki potencjał drzemie w chipie Snapdragona 8 Gen 5, a odpowiednio chłodzony smartfon (np. przy użyciu komory parowej) jest w stanie spokojnie zapewnić odpowiednią wydajność do wymagających gier. Pytanie pozostaje otwarte, czy CD Projekt Red postanowi zrobić oficjalny port na urządzenia mobilne, tak jak w zeszłym roku stworzył natywną wersję na Apple Metal API. A jak to wygląda w waszym przypadku? Lubicie grać na telefonach, czy raczej ograniczacie się do przysłowiowej partyjki w łazience? Dajcie znać w komentarzach!