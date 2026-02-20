Uwielbiane przez wszystkie zadanie z Wiedźmina 3 nie spodobało się aktorowi wcielającemu się w Geralta

Doug Cockle, czyli aktor użyczający swojego głosu Geraltowi z Rivii z Wiedźmina 3: Dziki Gon, po latach wrócił wspomnieniami do jednej z najsłynniejszych misji z gry CD Projekt Red. Choć zadanie z Krwawym Baronem uchodzi za jedno z najlepiej napisanych w całym gatunku RPG-ów, sam aktor nie wspomina pracy nad nim wyłącznie z sentymentem. W rozmowie na kanale GoatedSynro podzielił się kulisami, które dla wielu fanów mogą być sporym zaskoczeniem.

Wiedźmin 3 – Doug Cockle nie lubi zadania z Krwawym Baronem

Zdaniem Cockle’a początek przygody z wątkiem Krwawego Barona był dla niego wyjątkowo męczący, głównie z bardzo prozaicznego powodu. Aktor przyznał, że w trakcie rozgrywki nie korzystał jeszcze z szybkiej podróży, przez co wielokrotnie przemierzał te same ścieżki w Velen.