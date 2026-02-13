Zaloguj się lub Zarejestruj

Pragmata i jej piękny świat. Rzut oka na kosmiczne Times Square

Maciej Petryszyn
2026/02/13 19:00
Od pewnego czasu Capcom stara się nas raczyć nowymi materiałami dotyczącymi Pragmaty. Nie inaczej było również podczas State of Play.

Znowu otrzymaliśmy więc szansę, by spojrzeć bliżej na tę zupełnie nową markę. I jak to wygląda?

Pragmata
Pragmata

Jest kosmos. Dosłownie i w przenośni

Nowy trailer skupiony jest na tym, by zaprezentować nam świat, który Pargmata ma do zaoferowania. Mamy więc okazję przyjrzeć się z bliska stacji badawczej, a konkretnie jej fragmentowi, który w dużym stopniu stanowi odtworzenie słynnego nowojorskiego Times Square. Całość powstała z tajemniczego materiału, lunafilamentu, oraz przy wykorzystaniu technologii druku 3D.

Film ma spokojny charakter. Skupiony jest głównie na eksploracji, powolnym oglądaniu otoczenia i chłonięciu jego klimat. Oraz oczywiście na relacji pomiędzy Hugh i Dianą. Dopiero w końcowych sekundach akcja nabiera tempa w momencie, gdy na horyzoncie pojawiają się przeciwnicy. Niemniej wtedy materiał się kończy.

Najnowsza marka Capcomu, PRAGMATA. Zupełnie nowa i pełna akcji przygoda w klimatach science fiction z własnym, unikalnym systemem hakowania!

Akcja toczy się w niedalekiej przyszłości. Protagonista Hugh oraz towarzyszący mu android Diana muszą współpracować, przemierzając zimną księżycową stację badawczą.

GramTV przedstawia:

Pragmata ukaże się 24 kwietnia 2026 roku. Tytuł studia Capcom wydany zostanie zarówno na komputery osobiste, jak i na konsole Nintendo Switch 2, PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S. Osoby zainteresowane tytułem, ale niepewne tego, czy przypadnie im do gustu, już teraz mogą przetestować go dzięki dostępnej wersji demo.

Źródło:https://www.rpgsite.net/news/19622-pragmata-world-view-trailer-new-york-times-square

Tagi:

News
trailer
gameplay
Capcom
gameplay trailer
rozgrywka
świat gry
news
State of Play
Pragmata
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

