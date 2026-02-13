Pragmata i jej piękny świat. Rzut oka na kosmiczne Times Square

Od pewnego czasu Capcom stara się nas raczyć nowymi materiałami dotyczącymi Pragmaty. Nie inaczej było również podczas State of Play.

Znowu otrzymaliśmy więc szansę, by spojrzeć bliżej na tę zupełnie nową markę. I jak to wygląda?

Jest kosmos. Dosłownie i w przenośni

Nowy trailer skupiony jest na tym, by zaprezentować nam świat, który Pargmata ma do zaoferowania. Mamy więc okazję przyjrzeć się z bliska stacji badawczej, a konkretnie jej fragmentowi, który w dużym stopniu stanowi odtworzenie słynnego nowojorskiego Times Square. Całość powstała z tajemniczego materiału, lunafilamentu, oraz przy wykorzystaniu technologii druku 3D.