Wiedźmin 4 w zaawansowanej fazie przedprodukcji. Scenarzysta dzieli się zdjęciem

Netflix wciąż nie ujawnił oficjalnej daty premiery trzeciego sezonu Wiedźmina, ale już teraz trwają intensywne prace nad czwartym sezonem. Przypomnijmy, że trzecia seria będzie ostatnią, w której pojawi się Henry Cavill w roli Geralta. Od czwartego zastąpi go Liam Hemsworth, więc przed twórcami trudne zadanie, aby wprowadzić nowego aktora do serialu, aby widzowie szybko nie zatęsknili za Cavillem. Część odpowiedzialności spływa na scenarzystów, którzy w ostatnich tygodniach pracowali nad pierwszymi scenariuszami do nowych odcinków Wiedźmina.