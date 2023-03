Wiedźmin z kolejnymi odstępstwami od książek. Trzeci sezon pokaże nowe historie

Netflix wciąż oficjalnie nie ogłosił daty premiery trzeciego sezonu Wiedźmina, który ma pojawić się na platformie tegorocznego lata. Produkcja nadal znajduje się w fazie postprodukcji i dopiero gdy prace zostaną zakończone, platforma będzie mogła przystąpić do ujawnienia planów dystrybucyjnych nowych odcinków. W oczekiwaniu na trzecią serię, ma powstawać kolejny spin-off Wiedźmina, do którego zdjęcia kręcone w Afryce. Fani już teraz nie są zadowoleni z efektu wiedźmińskiego uniwersum i niedawno jeden z widzów przekazał, że mniej niż 3% całego drugiego sezonu Wiedźmina to sceny zgodne z książkami od Andrzeja Sapkowskiego. Producent serialu postanowił podroczyć się z widzami i w najnowszym wywiadzie przyznał, że w nadchodzących epizodach otrzymamy jeszcze więcej historii, których na próżno szukać w literackim pierwowzorze, czy nawet grach od CD Projekt RED.

Nie możemy naśladować tego, co zostało zrobione w grze. To pierwsza zasada, której się nauczyliśmy podczas prac nad serialem, ponieważ drugi sezon jest tak naprawdę oparty na powieści. To, co zostało napisane, to nie gra wideo, nie można wyodrębnić informacji i od tego zacząć. To to samo źródło, ale dosłownie inna gałąź.

Jeżeli liczyliście, że kolejne sezony będą bardziej zbliżone do trylogii gier od CD Projekt RED, to producenci wyjaśniają, że założyli, aby nie kopiować tego, co zostało zrobione już w grach. Była to pierwsza zasada, której się nauczyli podczas produkcji serialu.

Odwoływaliśmy się do magii jeden do jednego, a oni mówili: „Nie, nie możemy, nie chcemy iść tą drogą”. Myślę, że jest wielu fanów jednego lub drugiego podejścia i nie denerwujesz jednego, nie robiąc czegoś, co spodoba się drugiemu. Byli bardzo ostrożni, aby zachować wierność wiedzy, wierność królestwa, wierność Wiedźminowi.

Jesteśmy w trakcie dostarczania ostatnich kilku odcinków [sezonu 3], co jest super. Nie sądzę, żeby te histori ktokolwiek wcześniej czytał lub widział w Wiedźminie, więc będzie to ekscytujące.

W dalszej części Marshall i Francoeur przyznali, że serial potrzebował oddzielić się od książek i gier, aby eksplorować inne historie, bohaterów i miejsca. Padło również porównanie do The Last of Us, gdzie pierwszy odcinek to w zasadzie bardziej rozbudowany wstęp gry.

Czuję, że to, w jaki sposób serial został oddzielony od książek i gier, pozwala im odkrywać inne historie, inne miejsca i tym podobne rzeczy. Myślę, że jak dotąd dobrze im to wychodzi. Różni się to od oglądania serialu takiego jak The Last of Us, w którym pierwszy odcinek jest początkiem gry wideo. Mając to na uwadze, myślę, że istnieje duża swoboda twórcza, aby pozostać podobnymi i wiernymi niektórym częściom, a także umożliwić im eksplorację innych fragmentów.

Twórcy nie mieli wiele do powiedzenia w kwestii czwartego sezonu Wiedźmina. Przyznali, że jeszcze nie zaangażowali się w produkcję kolejnych odcinków zbyt mocno. Scenariusze do czwartego sezonu wciąż są pisane i na razie nie wiadomo, czy ekipie uda się wejść na plan jeszcze w tym roku.