Powstaje kolejny serial ze świata Wiedźmina. Produkcja będzie powstawać w Afryce

Wiedźmin: Rodowód krwi nie podbił serc fanów twórczości Andrzeja Sapkowskiego i nie została kolejnym hitem Netflixa. Niewielu widzów skusiło się na kiepsko oceniony serial z uniwersum, ale to najwyraźniej nie zraziło platformę, która nadal chce rozwijać świat łowców potworów. Według niedawnych doniesień w planach jest już piąty sezon głównej produkcji, który miałby powstawać wraz z zapowiedzianym już wcześniej czwartym. W międzyczasie twórcy planują także spin-off poświęcony bohaterom, których poznamy w trzecim sezonie. Teraz Redanian Intelligence potwierdza swoje wcześniejsze informacje i podało nowe szczegóły dotyczące produkcji poświęconej Szczurom.

Netflix rusza z produkcją kolejnego serialu z uniwersum Wiedźmina

Serwis podał, że serial powstaje pod roboczym tytułem „Riff Raff”, do którego zdjęcia zostały zaplanowane w okresie od kwietnia do września 2023 roku. Zdjęcia do serialu mają powstawać w RPA, głównie w Kapsztadzie, więc możemy liczyć na odmienny klimat od tego, który znamy z głównego serialu o przygodach Geralta. Dokładna liczba odcinków nie jest jeszcze znana, ale Redanian Intelligence przewiduje, że widzowie mogą otrzymać sześć lub osiem epizodów w pierwszym sezonie.