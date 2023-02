Ile w 2. sezonie Wiedźmina jest scen zgodnych z książkami? Mniej niż 3% - fan zebrał je wszystkie

Fani książkowego Wiedźmina nie mają dobrej opinii o serialowej adaptacji od Netflixa. Niedługo po premierze ekranizacji The Last of Us wielu sympatyków przygód Geralta napisało w mediach społecznościowych, że marzą o sprzedaży licencji Wiedźmina do HBO. Na to jednak nie ma najmniejszych szans i Netflix już planuje kolejny spin-off głównego serialu, tym razem kręcąc zdjęcia w Afryce. Fani twórczości Andrzeja Sapkowskiego jednak nie odpuszczają i jeden z nich pochwalił się swoim filmem, w którym umieścił wszystkie sceny zgodne z książkami z drugiego sezonu serialu. Materiał trwa zaledwie 11 minut i obejrzycie go pod tym adresem.