Coraz więcej osób pracuje nad Wiedźminem 4 – CDPR potwierdza dobre wieści

Przedwczoraj informowaliśmy Was o fantastycznych wynikach sprzedaży gry Wiedźmin 3: Dziki Gon. Przedstawiciele polskiego studia CD Projekt RED odnieśli się także do plotek związanych z datą premiery rozszerzenia Widmo wolności do gry Cyberpunk 2077. Okazuje się, że to jednak nie wszystko; jak podaje serwis PSU, zespół potwierdził również dobre wieści dotyczące Wiedźmina 4, znanego także jako projekt Polaris.

Nad Wiedźminem 4 pracuje coraz więcej osób

Kwestia kolejnej przygody z uniwersum Andrzeja Sapkowskiego została poruszona podczas spotkania z inwestorami. Wówczas ujawniono, że nad nową grą pracuje już 220 specjalistów. Możemy jednak przypuszczać, iż w najbliższej przyszłości zespół zostanie znacząco rozbudowany – i najpewniej oddelegowani zostaną do niego deweloeprzy zajmujący się aktualnie wspomnianym dodatkiem do Cyberpunka.