The Elder Scrolls 6 z nową aktualizacją o produkcji. Prace nad grą „postępują naprawdę dobrze”

Twórcy w rozmowie podkreślili, że zespół pracuje nad grą z dużym entuzjazmem, a produkcja rozwija się płynnie. Dyrektorka studia, Angela Browder, określiła The Elder Scrolls 6 jako „nieskończony zbiór możliwości” i dodała, że „będzie kozacko”.

Niedawno informowaliśmy, że Todd Howard w jednym z wywiadów stwierdził, że to nad Falloutem 76 najintensywniej pracuje Bethesda, co było ogromnym zaskoczeniem, gdyż już kilka lat temu studio zapowiedziało The Elder Scrolls 6 i wydawało się, że jest to obecnie priorytet studia. Teraz w rozmowie z serwisem Game Informer Howard zdradził nowe szczegóły o grze i przyznał, że postęp prac jest dla niego zadowalający.

Prace idą naprawdę dobrze. Większość studia pracuje nad szóstką, ale zawsze działamy równolegle. Jesteśmy do tego przyzwyczajeni. Mamy też długie etapy preprodukcji, żeby mieć pewność, że wszystko zmierza w dobrym kierunku. To proces. Wszyscy chcielibyśmy, żeby trwał trochę szybciej – albo dużo szybciej – ale to proces, który chcemy przeprowadzić właściwie.

Todd Howard przyznał, że rozwój gry częściowo „nakłada się” na preprodukcję innych projektów (możliwe że Fallouta 5), choć większość studia skupia się już na TES 6. Sam również żałuje, że fani muszą tak długo czekać.

Głos zabrał również dyrektor ds. designu, Emil Pagliarulo, odnosząc się bezpośrednio do frustracji fanów związanej z długim oczekiwaniem. Jego zdaniem tylko spokojne tempo prac pozwoli dostarczyć grę spełniającą ogromne oczekiwania społeczności.

Gry powstają długo i bardzo często są opóźniane. GTA znów zostało przesunięte i to była najmądrzejsza możliwa decyzja. Produkcje tej skali wymagają nie tylko czasu na stworzenie, ale też na dopracowanie, polerowanie i usuwanie błędów. Czego tak naprawdę chcą fani? Gry wydanej za wcześnie, która nie spełni oczekiwań? Czy raczej indyka, który wystarczająco długo siedzi w piekarniku, żeby był pyszny, gdy w końcu trafi na stół? Myślę, że odpowiedź jest oczywista. Dlatego poświęcimy tyle czasu, ile trzeba, żeby gra była świetna.

Powodem długiej ciszy wokół The Elder Scrolls 6 było przede wszystkim zbyt wczesna zapowiedź gry, która była jeszcze na etapie wczesnej preprodukcji. W tamtym czasie pełna uwaga zespołu skupiała się na Starfieldzie. Teraz, gdy prace nad kosmicznym RPG zostały zakończone, Bethesda znów koncentruje się na swoim flagowym fantasy.

Na konkretną datę premiery The Elder Scrolls 6 wciąż musimy poczekać, ale najnowsze wypowiedzi Bethesdy jasno sugerują, że twórcy nie chcą się śpieszyć z wydaniem gry. Tym samym na debiut możemy poczekać jeszcze kilka lat.