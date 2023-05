Wiedźmin 3: Dziki Gon nie do pokonania. Świetne wyniki sprzedaży gry

Informowaliśmy Was już o odpowiedzi studia CD Projekt RED na plotki dotyczące premiery rozszerzenia fabularnego Widmo Wolności (Phantom Liberty) do gry Cyberpunk 2077 przy okazji opublikowania raportu finansowego za pierwszy kwartał 2023 roku. To jednak nie wszystko, co zostało ujawnione – oprócz tego poznaliśmy najnowsze wyniki sprzedaży gry Wiedźmin 3: Dziki Gon , które, jak nietrudno się domyślić, są fantastyczne.

Wiedźmin 3: Dziki Gon nadal sprzedaje się wyśmienicie

Przedstawiciele firmy CD Projekt ujawnili, że sprzedaż wspomnianej produkcji przekroczyła już 50 milionów egzemplarzy. Jak zauważył Piotr Nielubowicz, wiceprezes Grupy CD Projekt ds. finansowych, stawia to Wiedźmina w pierwszej dziesiątce najlepiej sprzedających się gier wszech czasów. W sumie cała seria gier Wiedźmin znalazła się u ponad 75 milionów nabywców.