Dead Island 3 to teraz priorytet Dambuster Studios. Nie będziemy długo czekać na kolejną grę z serii

Dambuster Studios ogłosiło oficjalnie plany dotyczące premiery trzeciej odsłony popularnej serii o zombie. Według informacji ujawnionych w sprawozdaniach finansowych firmy, przewidywane okno wydawnicze dla Dead Island 3 to pierwszy lub drugi kwartał 2028 roku. Co ciekawe, jest to pierwszy raz, kiedy tytuł Dead Island 3 został wspomniany w oficjalnych dokumentach studia.

Dead Island 3 oficjalnie istnieje. Dokumenty finansowe zdradzają przyszłość serii

Zgodnie z raportem, po debiucie Dead Island 2 Ultimate Edition, który miał miejsce w październiku 2024 roku, główny wysiłek Dambuster Studios został całkowicie przekierowany na rozwój kontynuacji. Już na początku 2025 roku firma zatrudniała 194 osoby, które były zaangażowane w projekt. Aktualnie wszystkie zasoby deweloperskie są przeznaczone do pracy nad Dead Island 3. Projekt wchodzi już we wczesną fazę produkcji, a prace nad kluczowymi aspektami – takimi jak projekt postaci, budowa świata oraz kształt fabuły – postępują w szybkim tempie.