Dead Island 3 to teraz priorytet Dambuster Studios. Nie będziemy długo czekać na kolejną grę z serii

Twórcy ujawniają plany i przewidywany termin premiery.
Dambuster Studios ogłosiło oficjalnie plany dotyczące premiery trzeciej odsłony popularnej serii o zombie. Według informacji ujawnionych w sprawozdaniach finansowych firmy, przewidywane okno wydawnicze dla Dead Island 3 to pierwszy lub drugi kwartał 2028 roku. Co ciekawe, jest to pierwszy raz, kiedy tytuł Dead Island 3 został wspomniany w oficjalnych dokumentach studia.
Dead Island 3 oficjalnie istnieje. Dokumenty finansowe zdradzają przyszłość serii
Zgodnie z raportem, po debiucie Dead Island 2 Ultimate Edition, który miał miejsce w październiku 2024 roku, główny wysiłek Dambuster Studios został całkowicie przekierowany na rozwój kontynuacji. Już na początku 2025 roku firma zatrudniała 194 osoby, które były zaangażowane w projekt. Aktualnie wszystkie zasoby deweloperskie są przeznaczone do pracy nad Dead Island 3. Projekt wchodzi już we wczesną fazę produkcji, a prace nad kluczowymi aspektami – takimi jak projekt postaci, budowa świata oraz kształt fabuły – postępują w szybkim tempie.
Jeszcze we wrześniu studio Dambuster ogłosiło, że Dead Island 2, które zadebiutowało w 2023 roku, zgromadziło już ponad 20 milionów graczy. W tym samym czasie, we wrześniu, twórcy opublikowali pierwszą, tajemniczą zapowiedź nadchodzącej trójki. Teaser zawierał grafikę z postacią, która najwyraźniej opuszczała Los Angeles, znane jako sceneria Dead Island 2, i łapała autostop na międzymiastowej drodze.
