Zaloguj się lub Zarejestruj

Dead Island 3 to teraz priorytet Dambuster Studios. Nie będziemy długo czekać na kolejną grę z serii

Patrycja Pietrowska
2025/12/16 14:45
0
0

Twórcy ujawniają plany i przewidywany termin premiery.

Dambuster Studios ogłosiło oficjalnie plany dotyczące premiery trzeciej odsłony popularnej serii o zombie. Według informacji ujawnionych w sprawozdaniach finansowych firmy, przewidywane okno wydawnicze dla Dead Island 3 to pierwszy lub drugi kwartał 2028 roku. Co ciekawe, jest to pierwszy raz, kiedy tytuł Dead Island 3 został wspomniany w oficjalnych dokumentach studia.

Dead Island 2
Dead Island 2

Dead Island 3 oficjalnie istnieje. Dokumenty finansowe zdradzają przyszłość serii

Zgodnie z raportem, po debiucie Dead Island 2 Ultimate Edition, który miał miejsce w październiku 2024 roku, główny wysiłek Dambuster Studios został całkowicie przekierowany na rozwój kontynuacji. Już na początku 2025 roku firma zatrudniała 194 osoby, które były zaangażowane w projekt. Aktualnie wszystkie zasoby deweloperskie są przeznaczone do pracy nad Dead Island 3. Projekt wchodzi już we wczesną fazę produkcji, a prace nad kluczowymi aspektami – takimi jak projekt postaci, budowa świata oraz kształt fabuły – postępują w szybkim tempie.

Po premierze Dead Island 2 Ultimate Edition w październiku 2024 roku głównym priorytetem Dambuster Studios jest obecnie Dead Island 3. Wszyscy deweloperzy zostali oddelegowani do tego projektu, a po ukończeniu wersji Luna i Mac dla Dead Island 2 do prac nad trzecią odsłoną dołączy również cały zespół QA studia. Część gry znajduje się już na wczesnym etapie produkcji, a prace nad funkcjami, postaciami, światem oraz fabułą postępują w szybkim tempie. Aktualnie przewidywane okno premiery projektu to I/II kwartał 2028 roku.

Jeszcze we wrześniu studio Dambuster ogłosiło, że Dead Island 2, które zadebiutowało w 2023 roku, zgromadziło już ponad 20 milionów graczy. W tym samym czasie, we wrześniu, twórcy opublikowali pierwszą, tajemniczą zapowiedź nadchodzącej trójki. Teaser zawierał grafikę z postacią, która najwyraźniej opuszczała Los Angeles, znane jako sceneria Dead Island 2, i łapała autostop na międzymiastowej drodze.

GramTV przedstawia:

Na zakończenie przypomnijmy, że Dead Island 2 zadebiutowało 21 kwietnia 2023 roku. Do tej pory gra dostępna była na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Zainteresowanych zachęcamy do lektury: Recenzja Dead Island 2 – na gorąco i bardzo soczyście.

Wczytywanie ramki mediów.

Źródło:https://gamingbolt.com/dead-island-3-developer-is-aiming-for-q1-q2-2028-release-window

Tagi:

News
Dead Island
Dead Island 2
Dambuster Studios
raport
raport finansowy
Dead Island 3
Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112