Zaloguj się lub Zarejestruj

Disciples Domination z datą premiery. Szykujcie się na początek 2026 roku

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2025/12/16 20:20
0
0

Wydawca Kalypso Media oraz studio Artefacts Studio ogłosili datę premiery Disciples: Domination.

Disciples Domination przeniesie graczy ponownie do świata Nevendaar, piętnaście lat po wydarzeniach, w których Avyanna uwolniła krainę spod tyranii bogów. Tym razem bohaterka zasiada na tronie królowej, próbując utrzymać rozpadające się królestwo w ryzach. Ciężar władzy, wewnętrzne wątpliwości i wizje, w których sama staje się potworem, zaczynają podkopywać jej rządy. Jeśli intryguje was zarys historii, to nastawcie się, że już za około dwa miesiące będziecie mogli przekonać się o losach bohaterki na własnej skórze.

Disciples Domination
Disciples Domination

Disciples Domination z datą premiery

Sojusznicy znikają, dawni sprzymierzeńcy odwracają się plecami, a nieznana siła szerzy chaos i obłęd w całym królestwie. Gracz stanie przed wyborem czy poprowadzić Nevendaar ku ocaleniu, czy może jednak doprowadzić je do całkowitej ruiny. Historia Disciples Domination stawia na mroczny, dojrzały ton, koncentrując się na władzy, wojnie i poświęceniu. Każda decyzja podejmowana przez gracza wpłynie nie tylko na los Avyanny, ale również na przyszłość całego świata. W trakcie kampanii przyjdzie nam zmierzyć się ze zdradą, spiskami, starożytną magią oraz narastającymi konfliktami. Na drodze do prawdy gracze odkryją zaginione Górskie Klany, będą świadkami narodzin starożytnego kultu oraz staną naprzeciw skorumpowanego proroka, którego wizje rozbudziły dawne urazy i przywróciły starych wrogów.

Disciples Domination łączy strategię turową z elementami RPG. W tej produkcji gracze będą zarządzali stolicą Yllian, armią oraz reputacją frakcji, która wpływa na relacje z innymi stronnictwami. Gra zaoferuje także ulepszony system walki turowej, co przełoży się na taktyczne starcia na siatce pól z szybszym tempem, dynamicznymi wydarzeniami oraz systemem mocnych i słabych stron jednostek. Disciples pozwoli odblokowywać i wybierać kompanów dopasowanych do stylu gry, oferując unikalne zdolności bojowe i umiejętności świata. Naturalnie zrekrutujemy i rozwiniemy różnorodne jednostki oraz stworzymy potężne oddziały poprzez łączenie zdolności.

GramTV przedstawia:

Disciples Domination zadebiutuje 12 lutego 2026 roku na platformach PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S.

Źródło:https://www.gematsu.com/2025/12/disciples-domination-launches-february-12-2026

Tagi:

News
data premiery
zwiastun
RPG
strategia
strategia turowa
fantasy
dark fantasy
turowe
turowy system walki
Disciples: Domination
Disciples
Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112