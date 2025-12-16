Disciples Domination z datą premiery. Szykujcie się na początek 2026 roku

Disciples Domination przeniesie graczy ponownie do świata Nevendaar, piętnaście lat po wydarzeniach, w których Avyanna uwolniła krainę spod tyranii bogów. Tym razem bohaterka zasiada na tronie królowej, próbując utrzymać rozpadające się królestwo w ryzach. Ciężar władzy, wewnętrzne wątpliwości i wizje, w których sama staje się potworem, zaczynają podkopywać jej rządy. Jeśli intryguje was zarys historii, to nastawcie się, że już za około dwa miesiące będziecie mogli przekonać się o losach bohaterki na własnej skórze.

Disciples Domination z datą premiery

Sojusznicy znikają, dawni sprzymierzeńcy odwracają się plecami, a nieznana siła szerzy chaos i obłęd w całym królestwie. Gracz stanie przed wyborem czy poprowadzić Nevendaar ku ocaleniu, czy może jednak doprowadzić je do całkowitej ruiny. Historia Disciples Domination stawia na mroczny, dojrzały ton, koncentrując się na władzy, wojnie i poświęceniu. Każda decyzja podejmowana przez gracza wpłynie nie tylko na los Avyanny, ale również na przyszłość całego świata. W trakcie kampanii przyjdzie nam zmierzyć się ze zdradą, spiskami, starożytną magią oraz narastającymi konfliktami. Na drodze do prawdy gracze odkryją zaginione Górskie Klany, będą świadkami narodzin starożytnego kultu oraz staną naprzeciw skorumpowanego proroka, którego wizje rozbudziły dawne urazy i przywróciły starych wrogów.