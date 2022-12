Wiedźmin 3 z problemami na PS5. Gracze nie mogą zaktualizować gry i pobrać save’ów

Równo o 1:00 w nocy czasu polskiego zadebiutowała aktualizacja nowej generacji do Wiedźmina 3: Dziki Gon. Posiadacze komputerów, PlayStation 5 i Xboxa Series X/S mogą już pobierać darmowy update i podziwiać nową jakość oprawy graficznej w trzecich przygodach Geralta. Jednak nie wszyscy użytkownicy mogą cieszyć się z odświeżonej rozgrywki Wiedźmina 3. Gracze na PlayStation 5 narzekają na brak darmowej aktualizacji oraz przeniesienie zapisanych stanów rozgrywki z PlayStation 4. Jeżeli macie podobne problemy, to poniżej wyjaśniamy, jak się z nimi uporać.

Wiedźmin 3 na PS5 – najczęstsze problemy po aktualizacji

Na PlayStation 5 musicie pobrać produkcję jeszcze raz, wyszukując ręcznie The Witcher 3: Wild Hunt - Complete Edition w wersji na PS5 w PlayStation Store. Gra powinna być dostępna za zero złotych. Po przypisaniu gry do Waszego konta zacznie pobierać się podstawowa wersja gry. Dodatki należy zainstalować osobno.