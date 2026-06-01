Wiedźmin 3: Pieśni Przeszłości zabiorą nas do nowego regionu? Kolejne potwierdzenie

Ta lokacja wydaje się coraz bardziej realnym miejscem wydarzeń nowego dodatku do Wiedźmina 3.

Choć premiera dodatku Pieśni Przeszłości do Wiedźmina 3: Dziki Gon została zaplanowana dopiero na 2027 rok, społeczność graczy już próbuje odgadnąć, dokąd tym razem zaprowadzi Geralta. Oficjalnych informacji jest niewiele, ale fani przekonują, że CD Projekt Red mogło już pozostawić kilka wskazówek, które pozwalają wskazać potencjalne miejsce akcji nadchodzącego rozszerzenia. Wiedźmin 3: Pieśni przeszłości – Geralt naprawdę trafi do Cidaris? Jednym z najciekawszych tropów podzielił się twórca internetowy Neon Knight. Zwrócił on uwagę na miecz widoczny na grafice promującej Pieśni Przeszłości. Jego zdaniem broń trzymana przez Geralta to Melltith, co ma potwierdzać charakterystyczna głowica przypominająca kwiat.

Melltith należy do grupy mieczy związanych z elfickim rzemiosłem. Podobne konstrukcje można odnaleźć również w samym Wiedźminie 3, gdzie występują jako element uzbrojenia elfów. Na tej podstawie pojawiła się teoria, że akcja dodatku może zostać osadzona w Cidaris, krainie zbudowanej na ruinach dawnego elfickiego miasta. To jednak nie jedyna wskazówka, na którą zwracają uwagę fani. Co ciekawe, ten sam region wytypował UV jako potencjalne miejsce wydarzeń dla dodatku. W kwietniu CD Projekt Red opublikowało specjalną grafikę z okazji Belleteyn, święta inspirowanego celtyckim Beltane i obecnego również w uniwersum Wiedźmina. Na ilustracji pojawił się dokładnie ten sam miecz, który można dostrzec na materiałach promocyjnych Pieśni Przeszłości.

Dla części społeczności nie jest to przypadek. Belleteyn jest bowiem związane z elficką tradycją i kalendarzem funkcjonującym w świecie stworzonym przez Andrzeja Sapkowskiego. W połączeniu z wcześniejszym tropem dotyczącym Melltith teoria o elfickim motywie przewodnim dodatku zaczęła zyskiwać na popularności. Przypomnijmy, że Wiedźmin 3: Pieśni Przeszłości zmierza na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Premiery doczekamy się w 2027 roku.

