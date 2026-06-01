Nowy dodatek do Wiedźmina 3 to „świetny pomysł”? Legenda branży uważa że tak: „Połowa graczy nie była wtedy w odpowiednim wieku”

Radosław Krajewski
2026/06/01 15:30
To zupełnie nowa okazja dla Wiedźmina 3, aby dotrzeć do zupełnie nowych odbiorców.

Zapowiedź nowego rozszerzenia do Wiedźmina 3: Dziki Gon wywołała spore poruszenie wśród graczy, ale także przedstawicieli branży. Głos w sprawie zabrał między innymi były wiceprezes Bungie i jeden z dawnych szefów związanych z marką Destiny, Mark Noseworthy. Jego zdaniem decyzja CD Projekt Red o powrocie do kultowego RPG po niemal dekadzie od premiery jest bardzo rozsądnym ruchem.

Wiedźmin 3: Pieśni Przeszłości – dodatek ma szansę trafić do zupełnie nowych graczy, którzy ponad dekadę temu byli zbyt młodzi na przygody Geralta

Kilka dni temu polskie studio ujawniło Wiedźmin 3: Pieśni Przeszłości, czyli nowe rozszerzenie przygotowywane do gry, która zadebiutowała w 2015 roku. Produkcja ma nie tylko ponownie skierować uwagę graczy na przygody Geralta, ale również pomóc w budowaniu zainteresowania kolejną odsłoną serii, czyli Wiedźmina 4. Noseworthy uważa, że taki krok przynosi korzyści na kilku poziomach.

To świetny pomysł z kilku powodów. Pozwala Wiedźminowi ponownie zaistnieć w dyskusjach współczesnych graczy i jednocześnie poszerza grono odbiorców przed premierą Wiedźmina 4. Połowa graczy nie była wtedy w odpowiednim wieku, gdy Wiedźmin 3 trafiał na rynek.

Były przedstawiciel Bungie zwrócił również uwagę na studio odpowiedzialne za projekt. Nad Pieśniami Przeszłości pracuje bowiem Fool’s Theory, zespół złożony między innymi z byłych pracowników CD Projekt Red. Deweloperzy są obecnie zaangażowani także w remake pierwszego Wiedźmina.

To także sposób na rozwinięcie partnerskiego studia, które w przyszłości może wesprzeć prace nad Wiedźminem 4. Dzięki temu zdobywa doświadczenie przy mniejszym projekcie i buduje kompetencje na przyszłość.

CD Projekt Red postanowił również wyjaśnić kwestię nazewnictwa nowej zawartości. Studio podkreśla, że określenie „DLC” rezerwuje dla niewielkich, darmowych dodatków. W przypadku Pieśni Przeszłości mowa natomiast o pełnoprawnym rozszerzeniu, które zaoferuje wiele godzin rozgrywki, nową historię, postacie oraz dodatkową zawartość fabularną.

Przypomnijmy, że Wiedźmin 3: Pieśni Przeszłości zmierza na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Premiery doczekamy się w 2027 roku.

Źródło:https://www.gamesradar.com/games/the-witcher/former-destiny-2-boss-praises-new-the-witcher-3-dlc-says-half-a-generation-of-players-werent-of-age-when-the-rpg-shipped/

