Nowy dodatek do Wiedźmina 3 to „świetny pomysł”? Legenda branży uważa że tak: „Połowa graczy nie była wtedy w odpowiednim wieku”

Zapowiedź nowego rozszerzenia do Wiedźmina 3: Dziki Gon wywołała spore poruszenie wśród graczy, ale także przedstawicieli branży. Głos w sprawie zabrał między innymi były wiceprezes Bungie i jeden z dawnych szefów związanych z marką Destiny, Mark Noseworthy. Jego zdaniem decyzja CD Projekt Red o powrocie do kultowego RPG po niemal dekadzie od premiery jest bardzo rozsądnym ruchem.

Wiedźmin 3: Pieśni Przeszłości – dodatek ma szansę trafić do zupełnie nowych graczy, którzy ponad dekadę temu byli zbyt młodzi na przygody Geralta

Kilka dni temu polskie studio ujawniło Wiedźmin 3: Pieśni Przeszłości, czyli nowe rozszerzenie przygotowywane do gry, która zadebiutowała w 2015 roku. Produkcja ma nie tylko ponownie skierować uwagę graczy na przygody Geralta, ale również pomóc w budowaniu zainteresowania kolejną odsłoną serii, czyli Wiedźmina 4. Noseworthy uważa, że taki krok przynosi korzyści na kilku poziomach.