Ujawniono ostatni projekt Akiry Toriyamy, twórcy kultowej serii Dragon Ball. Dragon Quest 12 ma być wielkim pożegnaniem legendy

Dragon Quest XII: Beyond Dreams otrzymało pierwszy teaser oraz kilka drobnych szczegółów dotyczących fabuły.

Ostatni wielki projekt, nad którym pracował Akira Toriyama, został oficjalnie ujawniony. Wszystko wskazuje na to, że Dragon Quest XII: Beyond Dreams może stać się symbolicznym zwieńczeniem kariery jednego z najważniejszych twórców w historii japońskiej popkultury. Dragon Quest XII: Beyond Dreams będzie hołdem dla Akiry Toriyamy Legendarny autor Dragon Ball zmarł w 2024 roku, pozostawiając po sobie ogromne dziedzictwo. Mimo jego odejścia fani wciąż mogą oglądać projekty, przy których pracował jeszcze przed śmiercią. Akira Toriyama był mocno zaangażowany między innymi w produkcję Dragon Ball Daima, a także miał swój wkład w nadchodzące Dragon Ball Super: Beerus oraz grę Dragon Ball: Xenoverse 3. Teraz uwagę fanów przyciąga jednak Dragon Quest XII: Beyond Dreams, czyli pierwsza główna odsłona serii Dragon Quest od ponad dekady.

Choć twórcy nie pokazali jeszcze szczegółowo rozgrywki, pierwsze materiały promocyjne robią ogromne wrażenie. Gra zachwyca oprawą wizualną, a sam motyw fabularny zapowiada się wyjątkowo intrygująco. Historia ma się koncentrować wokół protagonisty próbującego odkryć prawdę o tajemniczych wizjach pojawiających się podczas snu i odnaleźć – cytując twórców – “jasną oraz ekscytującą przyszłość poza marzeniami”. Co ciekawe, projekt wydaje się znacząco różnić od wcześniejszych zapowiedzi sprzed pięciu lat, kiedy Square Enix sugerowało znacznie mroczniejszy ton opowieści. Obecnie gra sprawia wrażenie bardziej baśniowej i przygodowej, co zdaniem wielu fanów może okazać się znacznie lepszym kierunkiem dla serii.

Ogromną rolę w budowaniu atmosfery Dragon Quest XII ponownie odgrywa charakterystyczny styl Akiry Toriyamy. Od dziesięcioleci jego projekty postaci i potworów stanowiły jeden z najważniejszych znaków rozpoznawczych marki Dragon Quest, wyróżniając ją na tle innych japońskich RPG-ów. Już sam teaser pokazuje jedne z najbardziej dopracowanych projektów postaci oraz stworzeń w historii serii. Charakterystyczna kreska Toriyamy pełna ekspresji, humoru i fantastycznego klimatu, nadal nadaje światu gry wyjątkowy charakter. Wielu fanom trudno wręcz wyobrazić sobie Dragon Quest bez udziału Toriyamy. Jego śmierć może oznaczać, że Dragon Quest XII będzie ostatnią odsłoną serii zawierającą jego nowe projekty graficzne, co potencjalnie może na zawsze zmienić przyszłość całej marki. Nie bez znaczenia pozostaje również fakt, że przy projekcie wykorzystano muzykę skomponowaną przez zmarłego już Koichi Sugiyamę. W efekcie Dragon Quest XII: Beyond Dreams staje się symbolicznym pożegnaniem dwóch gigantów japońskiej branży gier i popkultury.