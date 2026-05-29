Wiedźmin 3: Pieśni przeszłości z nowym regionem? Wiemy, gdzie może rozgrywać się nowy dodatek

Pojawiły się nowe szczegóły nadchodzącego dodatku Wiedźmin 3: Dziki Gon – Pieśni Przeszłości, który został oficjalnie zapowiedziany przez CD Projekt Red w minioną środę. Polskie studio planuje zdradzić pierwsze informacje o dodatku dopiero późnym latem, prawdopodobnie przed tegorocznym Gamescomem, gdzie graczy będą mogli samodzielnie sprawdzić dodatek. Teraz niezawodny Krystian Smoszna z kanału UV o grach zdradził kilka kolejnych szczegółów dotyczących DLC. Jeżeli te doniesienia się potwierdzą, to wraz z Geraltem zwiedzimy zupełnie nowy region.

Wiedźmin 3: Pieśni Przeszłości – gra zabierze nas do Cidaris?

Na jednej z transmisji na żywo UV twierdzi, że Wiedźmin 3: Pieśni Przeszłości mogą rozgrywać się w Cidaris, nowym dla gier regionie położonym na zachód od Temerii. To jedno z królestw północy, sąsiadujące również z Kerack, Verden oraz Bremervoord. Podobnie jak Toussaint, słynie z wyrobu wyśmienitych win. Stolica Cidaris słynie z Morskiego Bazaru, na którym można kupić wiele egzotycznych i rzadkich towarów.