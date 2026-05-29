Wiedźmin 3: Pieśni przeszłości z nowym regionem? Wiemy, gdzie może rozgrywać się nowy dodatek

Radosław Krajewski
2026/05/29 10:10
Tym razem poznamy przeszłość Jaskra.

Pojawiły się nowe szczegóły nadchodzącego dodatku Wiedźmin 3: Dziki Gon – Pieśni Przeszłości, który został oficjalnie zapowiedziany przez CD Projekt Red w minioną środę. Polskie studio planuje zdradzić pierwsze informacje o dodatku dopiero późnym latem, prawdopodobnie przed tegorocznym Gamescomem, gdzie graczy będą mogli samodzielnie sprawdzić dodatek. Teraz niezawodny Krystian Smoszna z kanału UV o grach zdradził kilka kolejnych szczegółów dotyczących DLC. Jeżeli te doniesienia się potwierdzą, to wraz z Geraltem zwiedzimy zupełnie nowy region.

Wiedźmin 3: Pieśni Przeszłości – gra zabierze nas do Cidaris?

Na jednej z transmisji na żywo UV twierdzi, że Wiedźmin 3: Pieśni Przeszłości mogą rozgrywać się w Cidaris, nowym dla gier regionie położonym na zachód od Temerii. To jedno z królestw północy, sąsiadujące również z Kerack, Verden oraz Bremervoord. Podobnie jak Toussaint, słynie z wyrobu wyśmienitych win. Stolica Cidaris słynie z Morskiego Bazaru, na którym można kupić wiele egzotycznych i rzadkich towarów.

Jednym z najbardziej znanych obywateli Cidaris jest Jaskier. Według Krystiana Smoszny fabuła Pieśni Przeszłości może być związana z korzeniami Jaskra. Możemy więc przewidywać, że w dodatku pojawi się trubadur Valdo Marx, z którym przyjaciel Geralta od zawsze rywalizował. Wśród innych znanych osobistości Cidaris znajdują się król Ethain, księżniczka Fiametta, która wyszła za mąż za Radowida IV oraz potężny czarodziej Fercart, który walczył pod Sodden.

Wcześniej informowano, że historia z Wiedźmina 3: Pieśni Przeszłości będzie miała jakiś związek ze świętem Belleteyn, który znany jest z książek Andrzeja Sapkowskiego. Możliwe więc, że oba te motywy jakoś się ze sobą połączą.

Przypomnijmy, że Wiedźmin 3: Pieśni Przeszłości zmierza na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Premiery doczekamy się w 2027 roku.

Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Aliok2
Gramowicz
Dzisiaj 10:31

Nie wiemy, UV w tym materiale mówi, że to tylko jego trop i podejrzenia, a przedstawiliście to w tym newsie jakby to było potwierdzone info. 




