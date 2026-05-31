Kiedy wspólny projekt CD Projektu i Arabii Saudyjskiej? Padła jasna deklaracja

Pod szyldem CD Projekt RED powstaje obecnie kilka projektów. Z jednej strony mamy np. Wiedźmina 4 i nowy dodatek do Wiedźmina 3.
Z drugiej jednak są też produkcje bardziej tajemnicze. Jak np. Projekt Hadar, o którym nie wiemy absolutnie nic, lub też tytuł tworzony przy współpracy z firmą znaną w świecie gier mobilnych.
Mobilny Wiedźmin/Cyberpunk? Nie w tym roku
O partnerstwie CD Projekt RED oraz Scopely dowiedzieliśmy się jeszcze w marcu 2025 roku. W jego ramach powstać miała nowa gra, oparta na jednej z franczyz należących do polskiego studia. Prawdopodobnie jednak chodzi tutaj o pozycję mobilną. Z jednej strony samo Scopely, należące notabene do Arabii Saudyjskiej, operuje obecnie takimi hitami jak Monopoly GO czy też Pokemon GO. Z drugiej zaś REDZI nie kryją się z tym, że chcieliby stworzyć mobilne gry z serii Wiedźmin czy też Cyberpunk. Zresztą, samo ogłoszenie współpracy ze Scopely pojawiło się krótko po tym, jak poruszono kwestię mobilnego CP.
Kiedy więc zobaczymy efekty tego partnerstwa? Jak twierdzi wiceprezes CD Projektu, Michał Nowakowski, raczej nieprędko:
Już wcześniej sugerowaliśmy, że zajmie to trochę czasu. Scopely i ich zespół bardzo mocno stawiają na iterację, pracują niezwykle szybko i ciężko, ale w tym przypadku chodzi właśnie o proces poprawek i osiągnięcie takiego poziomu satysfakcji, który będzie zadowalający dla obu stron – zarówno dla nich, jak i dla nas. Prace więc trwają, ale, powtórzę raz jeszcze, to zdecydowanie nie jest temat na 2026 rok.
Tak więc franczyzy powiązane z CD Projekt RED stale rosną. Z jednej strony mamy Cyberpunka 2, który stopniowo zaczyna przybierać na znaczeniu. Z drugiej zaś wiele dzieje się w uniwersum Wiedźmina, gdzie powstają czwarta odsłona, dodatek do odsłony trzeciej, remake pierwszej części oraz Projekt Sirius, czyli gra sieciowa. Odmienny status ma wspomniany już Projekt Hadara, bo w tym wypadku mowa o zupełnie nowym i, co chyba najistotniejsze, autorskim uniwersum.
