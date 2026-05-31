Kiedy wspólny projekt CD Projektu i Arabii Saudyjskiej? Padła jasna deklaracja

Z drugiej jednak są też produkcje bardziej tajemnicze. Jak np. Projekt Hadar, o którym nie wiemy absolutnie nic, lub też tytuł tworzony przy współpracy z firmą znaną w świecie gier mobilnych.

Mobilny Wiedźmin/Cyberpunk? Nie w tym roku

O partnerstwie CD Projekt RED oraz Scopely dowiedzieliśmy się jeszcze w marcu 2025 roku. W jego ramach powstać miała nowa gra, oparta na jednej z franczyz należących do polskiego studia. Prawdopodobnie jednak chodzi tutaj o pozycję mobilną. Z jednej strony samo Scopely, należące notabene do Arabii Saudyjskiej, operuje obecnie takimi hitami jak Monopoly GO czy też Pokemon GO. Z drugiej zaś REDZI nie kryją się z tym, że chcieliby stworzyć mobilne gry z serii Wiedźmin czy też Cyberpunk. Zresztą, samo ogłoszenie współpracy ze Scopely pojawiło się krótko po tym, jak poruszono kwestię mobilnego CP.