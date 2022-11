Wiedźmin 3 na PS5 i XSX w starciu z oryginałem. Zobaczcie, jak zmieniła się gra

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami wczoraj o 18:00 czasu polskiego rozpoczęła się transmisja CD Projekt RED, na której deweloperzy zaprezentowali pierwsze fragmenty rozgrywki z next-genowej wersji gry Wiedźmina 3: Dziki Gon. Twórcy przedstawili także listę zmian i nowości, które wprowadzi zaplanowana na 14 grudnia aktualizacja. Tymczasem w sieci pojawił się materiał wideo, który pokazuje, w jaki sposób polskie studio odświeżyło przygody Geralta z Rivii z 2015 roku.

Wiedźmin 3 na PlayStation 5 i Xbox Series X/S na porównaniu z oryginalną wersją gry

Porównanie trwa 9 minut i pozwala dokładnie przyjrzeć się poszczególnym elementom. Już na pierwszy rzut oka widoczne są zmiany w oświetleniu oraz jakości poszczególnych tekstur. Odświeżony Wiedźmin 3 prezentuje się naprawdę dobrze, a nadchodzącą aktualizacja z pewnością zachęci niektórych użytkowników do ponownego zapoznania się z przygodami Białego Wilka. Rzućcie okiem na wideo na dole wiadomości i sprawdźcie sami.



Należy pamiętać, że next-genowa aktualizacja dla gry Wiedźmin 3: Dziki Gon będzie dostępna za darmo dla wszystkich posiadaczy produkcji. Patch wprowadzi natomiast nie tylko zmiany w oprawie wizualnej. Poprawek doczekają się bowiem również niektóre zadania oraz elementy rozgrywki. Gracze PC będą mogli dodatkowo skorzystać z technologii Nvidia DLSS 2.0 i AMD FSR 2.0.



Na koniec przypomnijmy, że Wiedźmin 3: Dziki Gon zadebiutował na rynku w maju 2015 roku na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4 i Xbox One. W październiku 2019 roku przygody Geralta z Rivii pojawiły się również na Nintendo Switch. Jeśli jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianej produkcji, to zapraszamy Was do lektury: Wiedźmin 3: Dziki Gon – recenzja. Zachęcamy też do zapoznania się z wrażeniami z portu na konsolę Nintendo Switch pod tym adresem.