Cyberpunk 2077: Ultimate Edition w niskiej cenie na PS5. Duża promocja na grę CDP RED

Na stronie Media Expert trwa promocja na pudełkowe wydanie Cyberpunk 2077: Ultimate Edition na konsolę PlayStation 5. Edycja zawiera podstawową wersję gry wraz z dodatkiem Widmo wolności. W sklepie grę kupicie taniej o aż 75 zł. Promocja trwa do wyczerpania zapasów. Wszystkie szczegóły znajdziecie poniżej.

Wciel się w V, uzbrojonego w cybernetyczne ulepszenia najemnika, i dotrzyj na sam szczyt w Night City, megalopolis rządzonym przez obsesyjną pogoń za władzą, sławą i przerabianiem własnego ciała. Tutaj rodzą się legendy. Czy masz wszystko, by stać się jedną z nich?

Zanurz się w pełni w świecie mrocznej przyszłości i odkryj wszystko, co ma on do zaoferowania wraz z Ultimate Edition. Sięgnij po pełen pakiet zawierający wszystkie aktualizacje oraz wcześniej udostępnioną zawartość – włącznie z wysoko ocenianym dodatkiem w klimacie thrillera szpiegowskiego Widmo wolności.

Zostań wyjętym spod prawa, uzbrojonym w cybernetyczne ulepszenia najemnikiem i zasłuż na miano legendy Night City.

W Night City urobisz się po łokcie, odwiedzisz mnóstwo ciekawych miejscówek i poznasz masę interesujących postaci. Tylko od ciebie zależy, gdzie trafisz i w jaki sposób się tam dostaniesz – czytamy w oficjalnym opisie.